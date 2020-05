Gobierno y agentes sociales empiezan a negociar el día 20 la extensión de los ertes

La comisión tripartita, formada por Gobierno y agentes sociales, que decidirá qué sectores necesitarán seguir con expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) más allá del 30 de junio iniciará este próximo miércoles, día 20 de mayo, sus trabajos, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Forum junto al director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, Diaz destacó que "es clave" esa comisión tripartita que se ha creado para que se vaya "pautando sector a sector y los interlocutores sociales puedan ir afinando las necesidades exhaustivas de cada uno de los sectores económicos de nuestro país".

La titular de Empleo destacó que esta comisión tendrá por labor "definir" los sectores económicos y empresariales que van a necesitar de acompañamiento más allá de ese horizonte de junio y señaló que se verá "el alcance de los esfuerzos que hay que hacer para poder proteger a las empresas y los trabajadores".

"O estamos ahora o no vamos a estar. Por tanto, no cometamos los errores que hemos tenido en la crisis anterior. Necesitamos actuar con rapidez para intentar salir lo antes posible de esta crisis, que por desgracia no solo es sanitaria, sino que es económica y social", dijo.

Además, Díaz puso en valor la labor del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que "ha hecho lo que nunca se ha hecho en la historia de España" y ha "reconocido y pagado" a 3,3 millones de beneficiarios de prestación por ERTE's "en 33 días". "A ellos se sumaban a 2,1 millones que teníamos de paro estructural, en 33 días el SEPE ha reconocido y pagado a 5,1 millones personas, lo nunca visto", dijo.

Además, la ministra añadió que en el caso concreto de Catalunya, la comunidad autónoma que más ertes ha presentado, se ha reconocido y pagado el 80% de las prestaciones públicas que han llegado de allí.