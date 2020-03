El Gobierno deja para el martes la adopción de medidas económicas paliativas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado la aprobación el próximo martes de un paquete de medidas socioeconómicas y laborales con el objetivo de paliar algunos de los efectos derivados de la declaración del estado de alarma. En concreto, Sánchez se refirió a la próxima aprobación de "medidas de apoyo a trabajadores, autónomos y familias". También, a "la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)" y a medidas para impulsar la actividad económica así como otras para impulsar la investigación de la vacuna frente al coronavirus.

De este modo, la declaración del estado de alarma decretada este sábado por la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros no se vio acompasada por nuevas medidas económicas de carácter paliativo, sino que estas tendrán que esperar. Esta cuestión levantó discrepancias por parte de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, partidario de haber adoptado ya nuevas medidas. El presidente Sánchez, finalmente, las anunció en su rueda de prensa posterior a la reunión, aunque no las concretó.

No estaba sobre la mesa la adopción de medidas sociolaborales en la reunión del sábado, apuntaron fuentes próximas al equipo ecónomico del Gobierno. Desde Unidas Podemos se hizo llegar la presión ejercida por Iglesias para la aprobación este mismo sábado de algunas medidas sociales relativas al pago de hipotecas o de impuestos; sin embargo, según las fuentes económicas consultadas, se consideró que el estudio de estas medidas podía esperar al martes próximo y que la complejidad jurídica de otras medidas, como las relativas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), también aconsejaban esperar a la semana próxima.

Queja sindical

En un comunicado conjunto, las organización sindicales UGT y CCOO expresaron su disgusto por la nula aprobación de nuevas medidas en el Consejo de Ministros del sábado y subrayaron la necesidad "urgente" de "añadir medidas sociolaborales a las de alerta sanitaria" para "dar soluciones a las trabajadoras y trabajadores afectados por la crisis del coronavirus".

"Ambos sindicatos acabamos de conocer el paquete de medidas decretadas tras el Consejo de Ministros. Entre ellas, no figura ninguna relacionada con las que el pasado jueves trasladamos al Gobierno y que, en buena parte, habían sido consensuadas con las organizaciones empresariales", afirmaron UGT y CCOO en su comunicado conjunto.

Miles de trabajadores afectados

Las centrales sindicales argumentaron que "en estos días se están multiplicando los despidos y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), normalmente de suspensión de la actividad" y que miles de trabajadores y trabajadoras se están quedando sin actividad y en muchos casos están perdiendo el empleo.

"Es el momento de actuar para que la caída de la actividad, producto de la situación de emergencia sanitaria que vivimos, se canalice por fórmulas distintas a la extinción de contratos", según los sindicatos. "No caben más demoras. Hay que actuar protegiendo a las personas. Y hay que hacerlo ya", añadieron.

"Sabemos que hay que tomar medidas que faciliten el mantenimiento de las empresas, de liquidez, de contención temporal de gastos, pero las trabajadoras y trabajadores no pueden quedarse a la cola de las medidas a tomar. No es justo socialmente, no es conveniente económicamente y no es entendible políticamente".