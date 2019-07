El Gobierno niega presiones del mundo económico a Pedro Sánchez

El Gobierno niega que haya habido presiones del mundo económico a Pedro Sánchez para que Unidas Podemos entrara en el Gobierno, como aseguró este martes Pablo Iglesias. La ministra de Educación y Formación Profesional negó estas acusaciones e hizo referencia su colega del ministerio de Economía, Nadia Calviño, que minutos antes había dicho algo parecido. "No nos constan presiones, no sabemos de ninguna presión a la que haya podido hacer referencia el Señor Iglesias", aseguró Celaá a su llegada al congreso de la patronal de las telecomunicaciones DigitalES.

La ministra definió el proyecto de Pedro Sánchez como "abierto, progresista, de futuro y muy europeísta" y a él se aferró para que la próxima semana los grupos políticos le den luz verde a la investidura del candidato socialista. "El proyecto que va a presentar Sánchez es de suficiente fuerza para recibir el respaldo y confiamos en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas porque a todas les corresponde una parte alícuota de responsabilidad. Vamos a ello!", dijo Celaá.

"Todas las fuerzas de progreso que se encuentren en el Congreso de los Diputados la próxima semana habrán de ser sensibles a ese proyecto y respaldarlo", apuntó Isabel Celaá. Preguntada por si pediría los votos de Bildu y ERC, la ministra dijo que la llamada se dirge "a todas las fuerzas presentes y representadas en el hemiciclo".

Isabel Celaá añadió que la investidura necesita un resultado positivo "para que sigan las políticas sociales y las políticas de estado". "Necesitamos una investidura con un resultado en verde, estamos en un momento fantástico, España tiene una coyuntura económica favorable y no podemos perder el turno. Contamos con un gran prestigio en la Unión Europea y no podemos perderlo"tenemos un gran prestifico en la Unión Europea y no podemos perderlo.

Sobre la fallida investidura del PSOE en La Rioja por la negativa de Unidos Podemos, Celaá consideróque "Podemos ha de reflexionarlo, no ha sido un buen gesto".