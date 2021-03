El Gobierno niega tensiones internas para aprobar el plan de ayuda a empresas

Lo malo de los políticos no es su escasa preparación para los cargos que ocupan, lo malo no es su escaso currículum académico o laboral, lo malo o lo peor es que nos toman por niños o lo que es peor por tontos e intentan negar la evidencia que día tras días, mensaje tras mensaje nos dan. Por cierto no habrá “tensión” pero en Europa no dan crédito a qué parte del gobierno vote a favor de un delincuente fugado de la justicia española y siga con sus privilegios de virrey huido y otra parte del gobierno vote en contra. No hay tensiones, viven tensionados desde que se juntaron para gobernar.