El Gobierno prepara una moratoria para la conexión informática notarial de las hipotecas

El Gobierno presentará este viernes una circular de instrucción que aplazará la obligación de utilizar la plataforma informática del Colegio de Notarios para formalizar las hipotecas. Esta modificación no paralizará la entrada en vigor de la ley prevista para el próximo domingo, 16 de junio, ni impedirá que se firmen los créditos hipotecarios. La previsión es que se ponga en marcha un régimen transitorio para que clientes y bancos se comuniquen con los notarios por otros canales distintos a la nueva plataforma 'on line', a la que ya se han conectado algunos bancos, pero no todo el sector, particularmente las en entidades más pequeñas y vinculadas a la CECA son las que han encontrado más dificultades para la adaptación tecnológica.

El Consejo General del Notariado (CGN) ha dado a concer este viernes una nota en la que explica que ha preparado los sistemas telemáticos del notariado para dar cumplimiento a ley, incluso con anterioridad a la finalización de la tramitación parlamentaria de tal norma. "La plataforma notarial de función pública creada para que el notario cumpla las funciones de verificación y control está plenamente operativa y funciona sin que haya existido una sola incidencia".

ENTIDADES CONECTADAS

Destacan, asimismo, que diferentes entidades financieras han remitido operaciones a tal plataforma notarial, incluso con anterioridad a la aprobación de la ley en marzo, para evitar cualquier paralización en el mercado hipotecario. Y insisten en que las dificultades de conexión que puedan existir "no son achacables a un indebido funcionamiento o falta de preparación de los sistemas telemáticos del Consejo General del Notariado".

Ponen de manifiesto, asimismo, que el CGN está trabajando estrechamente con diversas entidades financieras para ayudarles en sus procesos de remisión telemática, de modo que puedan cumplir con las exigencias de la ley. Y destacan que la posible existencia de una moratoria para cumplir con el deber de remisión telemática "no vendría provocada por problemas técnicos de la plataforma notarial; respondería a la necesidad de ampliar el plazo de conexión ya que los prestamistas han tenido poco tiempo para adecuarse, dado que las especificaciones requeridas al efecto se establecieron a finales del mes de abril".

Finalmente, señalan que esta posible moratoria "no generará problema alguno a los consumidores", al poderse utilizar como cauce el soporte papel, si es que ésa es finalmente la decisión que se adopta por los Ministerios de Justicia y de Economía".