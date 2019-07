El Gobierno reabre la puerta a una 'tasa Google' española si no hay un acuerdo global

El Gobierno no descarta una 'tasa Google' española. La ministra Nadia Calviño ha reconocido este martes que el Gobierno está abierto a establecer una tasa a nivel nacional a determinados servicios digitales como ya intentó el año pasado- si no se consigue un acuerdo a nivel global o a nivel europeo.

"El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo y en el ámbito mundial con una participación muy activa en el ámbito de la OCDE y del G-20 en este terreno", apuntó Calviño tras la inauguración del segundo congreso de la patronal de 'telecos' DigitalES.

El Gobierno había lleva tiempo contemplando una 'tasa Google' nacional, sin embargo, en el documento 'España Avanza' que utiliza el PSOE como carta de presentación en las negociaciones de cara a la investidura no aparece mención alguna a este impuesto. No obstante, la ministra recordó que aunque el proceso es global y está en conversaciones tanto a nivel europeo como a nivel global "si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos tendremos que actual a nivel nacional".

La ministra de Economía y Empresa, cuya cartera incluye la de Avance Digital, recordó que uno de los principales retos de la revolución digital y de la llegada de las grandes plataformas como Google, Facebook o Amazon es "cómo abordar un sistema fiscal que refleje adecuadamente dónde se produce el valor añadido". "Tradicionalmente el valor añadido estaba donde se producían los bienes pero ahora resulta que el valor añadido ahora se deriva de los datos", agregó Calviño. "Por lo tanto prosiguió la ministra- como ciudadanos que proporcionamos datos somos también generadores de valor añadido y por eso tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal y adecuarlo a esta nueva realidad del siglo XXI".

SUBASTAS DE 5G

Durante su discurso, la ministra de Economía recordó que la digitalización es una de las cuatro prioridades del Gobierno, tal y como señaló Pedro Sánchez tras recibir el encargo del rey para formar Gobierno. En este sentido, Nadia Calviño reivindicó el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones español como una de los principales activos del país para ser puntero en la digitalización y calificó el 5G como una "prioridad para el Gobierno".

"Una de las primeras decisiones que tuve que tomar al llegar al ministerio fue la subasta de una parte del espectro, estamos preparando la segunda parte y contamos con llegar el 30 de junio del 2020 con los deberes hechos para que las empresas puedan empezar a poner en marcha el 5G", dijo Calviño. Sobre la posibilidad de que la segunda subasta de espectro, la de la banda de los 700 tenga un propósito recaudatorio, Calviño fue contundente: "Nuestra prioridad en las subastas del espectro no es la recaudación sino lograr el adecuado equilibrio entre una recaudación que refleje el valor del espectro que e pone a disposición de los operadores y los adecuados incentivos al despliegue de las redes la innovación".

La ministra negó además que el hecho de que no haya Gobierno ralentice los planes de digitalización que en el 2020 serán claves para el despliegue del 5G, así recordó que ya está en marcha el plan de TDT lanzado por el Ejecutivo hace unas semanas para ejecutar el segundo dividendo digital y las ayudas para apoyar al proceso de recolocación de antenas a los vecinos. "En breve sacaremos también las ayudas para los operadores de televisión públicos y privados", anunció.