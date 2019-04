González: 'El Banco de España y el Gobierno invitaron al BBVA a participar en la salida a bolsa de Bankia'

El expresidente del BBVA, Francisco González, ha asegurdo que la entidad que dirigía fue invitada por el Banco de España y por el Gobierno para participar en la salida a bolsa de Bankia, algo que no hizo.

González en su declaración como testigo ha asegurado que "hubo llamadas de todas las instituciones públicas y privadas" para que el BBVA participara en la operación, en julio del 2011. "Era una operación muy propiciada por el poder político", pero el BBVA fue "implacable" en su negativa porque "no valía nada".

En el caso concreto de las llamadas del Banco de España, que gobernaba Miguel Ángel Fernádez Ordóñez, González ha declarado que la institución "habló con gente nuestra muy importante e insistió mucho".

A la pregunta de si también hubo llamadas del Gobierno -que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero, con Elena Salgado como vicepresidenta económica- ha realizado un gesto de asentimiento al tiempo que afirmaba hubo presiones de todo tipo, políticas,de instituciones y de nuestros competidores.

Según el expresidente del BBVA existía el convencimiento de que "si la salida a bolsa fracasaba, España fracasaba", y eso, según González "era el gran error, porque se hizo justamente lo contrario de lo que había que hacer".

Para González, la salida a bolsa de Bankia fue "una mala decisión que hizo mucho daño a nuestro país". Después de recibir la "invitación" a participar en la operación, los servicios internos del banco azul llegaron a la conclusión de que la valoración de la entidad estaba muy por debajo del precio que pedían los colocadores.

"Pero buscamos un hecho objetivo, fuimos a ver las órdenes de compra en los inversores internacionales, independientes, y las órdenes eran cero. Entonces dijimos no. No podíamos entrar. Era un hecho inédito que no existiera una sola orden de compra entre los inversores internacionales. Fuimos implacables y sabíamos que nuestra postura era muy complicada, pues estaba en contra de las presiones del poder político y de los intereses de grupos políticos y económicos y de instituciones muy relevantes", ha remachado.