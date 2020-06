La gran empresa ofrece diálogo para reconstruir el país

Colaboración público-privada, consenso en las reformas, pero también seguridad jurídica en un contexto en el que la vinculación con la Unión Europea debe servir para impulsar los planes de reconstrucción económica. Estos son los principales mensajes lanzados ayer por la flor y nata del Ibex 35. Los presidentes de las principales empresas españolas expusieron sus preocupaciones ante la crisis provocada por el covid-19 en la cumbre empresarial Empresas Españolas Liderando el Futuro, organizado por la CEOE, que se desarrollará a lo largo de ocho jornadas, hasta el 24 de junio. También plantearon sus recetas para salir adelante. Lo que se ha hecho hasta ahora ha funcionado mucho mejor de lo que se hizo en la crisis del 2008, coincidieron en señalar. Pero el camino aún es largo. Antonio Garamendi, en tanto que anfitrión de la cubre, quiso subrayar que ese cambio «es la iniciativa privada la que tiene que liderarlo».

ENFOQUE DE LA CRISIS

Colaboración entre lo público y privado

«Hemos aprendido en esta pandemia que la colaboración entre lo publico y lo privado y entre banca y empresa da frutos positivos y ganadores», significó el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. Ese discurso se sobrentendió con más o menos claridad en otras intervenciones. El presidente de Enagás, Antonio Llardén, reclamó «diálogo» y «colaboración» público-privada para conseguir una recuperación «sostenible, duradera y sin dejar a nadie atrás». La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, también insistió en esa idea en referencia a la transición ecológica. Tenemos que «ponernos de acuerdo» e «ir de la mano de las administraciones», dijo. «La trascendencia del momento nos da la obligación de salir de forma sostenible, ecológica y solidaria», añadió.

REFORMAS

«Toca sentarse a negociar»

La pandemia también ha puesto de manifiesto que algunas prácticas económicas han quedado obsoletas y se imponen reformas de cara al futuro. Con matices. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, abogó por políticas de Estado que asuman «la reforma de nuestros mercados, mediante el diálogo social. Necesitamos una política con ambiciones del siglo XXI». Puntualizó Botín: «Sabemos cómo hacerlo, como prueba la aplicación de los ERTE durante este periodo. Toca sentarse a negociar mirando a ese nuevo mundo que la pandemia ha precipitado». El presidente de Inditex, Pablo Isla, prefirió hablar de cambios más inocuos. «Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. No hay que revertir las reformas eficaces, la economía española lo que necesita es ser más flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo».

«No hay soluciones mágicas. El plan de recuperación es complejo y con muchas variables. Y va a exigir un comportamiento de muchísima responsabilidad por parte de todos», agregó Isla.

SEGURIDAD JURÍDICA

Un marco de juego estable y predecible

Como varios de los que le precedieron en el uso de la palabra, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reclamó marcos «estables, predecibles y atractivos» que den seguridad jurídica, como han hecho países como Alemania o Francia. «Si no lo hacemos nosotros lo harán otros países. Los que tienen responsabilidad de crear estos marcos saben que pueden contar con nosotros, no podemos llegar tarde a esta nueva revolución», dijo.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, expuso que el papel de los empresarios es clave para el bienestar general. Pero pidió «eliminar trabas burocráticas y que se imponga el silencio administrativo positivo, que se faciliten inversiones finalistas, que tengamos seguridad jurídica y que la sociedad vea en las empresas generadores de riqueza y bienestar».

TURISMO Y VIVIENDA

Esperando un plan de choque

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, bajó al detalle para proponer un plan de choque de formación y empleo en el sector turístico y un plan de ayuda de compra de viviendas para jóvenes. «Se trata de salvar a muchas empresas y caminar hacia un modelo de turismo más ecológico y de calidad», comentó antes de pedir un plan de vivienda para los jóvenes. «La mayoría de los españoles por debajo de 35 años están en situación de precariedad laboral y uno de los costes es la incapacidad de iniciar una vida autónoma. Estamos hablando con el Gobierno sobre cómo lanzar un plan de vivienda para los jóvenes», avanzó.

REACTIVACIÓN

Hora de impulsar la economía

«Urge reactivar la economía», planteó el presidente del BBVA, Carlos Torres. Mantener la ayuda a las empresas viables que han reducido su actividad y a los cinco millones de personas que han perdido el empleo temporal o definitivamente por la crisis. Torres precisó que muchas cosas se han hecho bien durante la pandemia. «Los ERTE vuelven a resolverse en empleo; se ha aprobado el ingreso mínimo vital y las líneas ICO han aportado a más de medio millón de autónomos y empresas una liquidez imprescindible».

Para el presidente de Repsol, por su parte, lo primordial para salir de la crisis es «ser rápidos». Por ello, reclamó «medidas con efecto inmediato» en la industria «actual» porque una recuperación focalizada en «cambiar abruptamente la economía puede dañar el tejido productivo». Antonio Brufau apostó por promover la industria nacional, la pequeña y la grande, que ha ido «perdido peso» en los últimos años.

FISCALIDAD

Tasas que no limiten la rentabilidad

El presidente del Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, señaló que la crisis tendrá también impacto en el sector financiero. La rentabilidad del sector depende de cómo evolucione la economía. En este sentido abogó por una fiscalidad más neutral para el sector bancario, «Será contraproducente que se le pida al sector impuestos que puedan incidir en su rentabilidad». En su opinión, si la industria financiera no es rentable será un problema para toda la sociedad», puesto que al final, «los bancos estarán infracapitalizados y no podrán cumplir con el objetivo de apoyar a familias y empresas con su financiación», aseguró Goirigolzarri.

«España es un excelente lugar para vivir, invertir, trabajar y visitar», señaló el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, antes de reclamar una concordia «social e institucional» para salir de la crisis del coronavirus, al mismo tiempo que pidió una fiscalidad «atractiva» y con un compromiso «medioambiental» firme. En teste sentido, Reynés insistió también en la «estabilidad normativa» para las relaciones laborales e «infraestructuras de primera» para facilitar la movilidad dentro del país y también con los países vecinos y mejorar la conectividad turística, tan esencial en la economía española.

CAMBIO CLIMÁTICO

Medioambiente y economía, a la par

El presidente de Viesgo y del Club Español de la Energía, Miguel Antoñanzas, dijo que la recuperación debe estructurarse con una «visión de largo plazo para ganar la otra gran batalla global, la lucha contra el cambio climático». También el presidente de Endesa, José Bogas, puso de manifiesto que en la salida de la crisis será clave el «medioambiente» que va de la mano de la «economía», según Bogas. El presidente de Acciona, Juan Manuel Entrecanales sostuvo que «no podemos aplazar la lucha contra la crisis climática por la crisis sanitaria porque ambas son igual de letales», reconoció.

ENTORNO INTERNACIONAL

Con el apoyo financiero de la Unión Europea

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, destacó en su intervención el papel de las instituciones europeas en la crisis. «Han sido más ágiles y contundente que en la Gran Recesión». Subrayó la actuación del Banco Central Europeo (BCE), «que ha puesto encima de la mesa medidas de liquidez muy agresivas y ha lanzado medidas de liquidez. En la práctica tenemos una unión monetaria», dijo. También ponderó el paquete de medidas pactado por Francia y Alemania y cuya aprobación está sobre la mesa. «Si a Alemania le va bien a España también. Y si a España le va bien, a Alemania también», señaló el presidente de CaixaBank.

CONFIANZA

La sanidad

y el empleo, cruciales

«¿Qué queda por hacer?», se preguntó el presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre: «Dar confianza en que las medidas sanitarias serán efectivas, y seguridad en que si hay rebrote habrá capacidad sanitaria para acometerlo con éxito», señaló. Pero también debe darse «confianza a los ciudadanos en la recuperación de sus empleos y seguridad a los empresarios de que ha sido un parón temporal». Para los sectores más perjudicados --comercio, turismo, automóvil y cultural, principalmente-- hay que diagnosticar los problemas y aportar la financiación necesaria «público-privada» para abordar la transformación que se avecina.

TELETRABAJO

Las lecciones aprendidas

«Habrá que tomar nota de las lecciones aprendidas de la crisis, entre ellas el teletrabajo», advirtió el presidente de CLH, José Luis López de Silanes. No fue el único en mencionar el tema, pero insistió: «La crisis nos ha permitido testar esta forma de trabajar y nos ha ido muy bien, hay que tomar nota de los nuevos hábitos de uso y transportes».