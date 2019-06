Hacienda incluirá el 0,25% adicional a funcionarios en la nómina de julio

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha avanzado este martes que está previsto incluir en las nóminas de julio de los empleados públicos la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB y establecida en el acuerdo con los sindicatos. En declaraciones a los medios tras visitar junto con el director general de la AEAT, Jesús Gascón, la plataforma de Renta de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid, Montero ha indicado que en Hacienda creen que se podrá abonar la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB en las nóminas de julio. "Creemos que sí, al menos es lo que tenemos previsto", ha afirmado Montero, quien ha añadido que espera que no haya "ningún inconveniente" para que pueda ser así.

Dado que el INE confirmó en marzo que la economía española creció un 2,6% el ejercicio pasado, los funcionarios verán incrementada su subida salarial en otro 0,25%, ya que el acuerdo suscrito con los funcionarios por el Gobierno y consensuado previamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy establecía dicho aumento en caso de que la economía española creciese por encima del 2,5%. Este nuevo aumento del 0,25%, sumado al alza del 2,25% de enero, eleva el la subida salarial de este año al 2,5%.

A la subida salarial del 2,5% asegurada para este año podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien este alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.

Los sindicatos temían que la subida salarial no se hiciese efectiva como mínimo hasta la nómina del mes de agosto. Según datos de CCOO, la subida adicional del 0,25% en la Administración Local supondrá para el personal administrativo o policías que estén en el Grupo C, entre 70 y 75 euros más de salario por año completo, mientras que para el personal técnico superior del grupo A el incremento se elevará a unos 150 euros anuales. En cuanto a los empleados públicos de Sanidad, la subida salarial adicional del 0,25% supondrá unos 58,78 euros anuales para el grupo A y unos 31,3 euros para el grupo E.

UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros. Por su parte, CSIF ha lamentado que no se haya podido incluir este incremento en las nóminas de junio, y ha exigido al Gobierno que aplique la subida para que entre en vigor en julio, tal y como establece el acuerdo que suscribió con los sindicatos. El sindicato que preside Miguel Borra ha registrado en el Ministerio de Función Pública una petición formal para abordar con el Gobierno en funciones cuestiones como las retribuciones, el retraso en los procesos de estabilización de empleo y la no recepción de la devolución correspondiente al IRPF por los permisos de paternidad y maternidad.

Por su parte, sobre las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, Montero ha recordado que ya avisó de la "dificultad objetiva" de proceder a su actualización separándolas de los Presupuestos de 2019, y que por ahora Hacienda sigue instalada en esa "complicación y complejidad". En este sentido, ha marcado que "lo más urgente" es que haya normalidad en el funcionamiento del Gobierno y que se disponga de plenas funciones para poder tramitar propuestas normativas que permitan llevar a cabo la actualización, puesto que por ahora no se ha dado con la "clave redonda" que permita dar una respuesta.

No obstante, ha insistido en que su intención es actualizar las entregas a cuenta para que las CC.AA. que así lo hayan consignado en el año 2019 no tengan que hacer ningún tipo de ajuste, y porque le parece "de justicia" que las regiones se beneficien de "algo que les corresponde", como es su participación en los tributos. "Si la ley no está diseñada para poder distinguirla, habrá que tomar nota para que en el futuro esta situación se arregle para siempre y las CC.AA. tengan capacidad de disfrutar a tiempo de la mejor fiscalidad que se está teniendo", ha enfatizado.