«Hay que priorizar la agenda social, no la territorial»

El secretario general de CCOO en España, Unai Sordo, reconoce que a los trabajadores no les espera un 2019 precisamente de celebraciones, puesto que, si las patronales no cumplen lo pactado y el Gobierno no respeta lo prometido, enero se prevé caliente.

—En verano firmaron los acuerdos salariales con las patronales y dejaron la recuperación de la ultraactividad y la reforma de la subcontratación para las mesas de diálogo social. ¿Están avanzados estos temas?

—Se está hablando de ellos, pero en mi opinión llevan un ritmo menor del necesario. Hay una falta de definición en la posición del Gobierno, que ellos achacan mucho a la situación parlamentaria, pero que, en mi opinión, tiene también que ver con un cierto exceso de prudencia para hacer algo que es absolutamente necesario: derogar esos aspectos centrales de la reforma laboral, con o sin el consenso de la patronal.

—La ministra Magdalena Valerio lo achacó a «los ritmos propios de la metodología participativa». ¿Qué fecha límite se marca CCOO para pasar a la acción?

—No es bueno poner fechas y a veces los ultimátums envenenan las negociaciones. Nosotros aspiramos a que la patronal sea corresponsable con cuestiones que, en privado, algunas empresas ya reconocen que son perjudiciales para la economía. Lo que queda de año es decisivo.

—¿Cree que las patronales aplicarán los mil euros mínimos por convenio pactados?

—Estamos detectando resistencias muy serias. Las subidas en los sueldos mínimos no solo son de justicia, sino también de eficiencia. Cuando los vientos de cola de la economía mundial desanimen el crecimiento, mayores sueldos incrementarán la demanda interna para compensarlo. Y las empresas tienen un amplio margen para subirlos.

—Cuando amenazan con instar al Gobierno a subir el salario mínimo interprofesional si las patronales no cumplen, ¿tienen alguna garantía del Ejecutivo?

—El Gobierno no nos ha dicho lo que va a hacer con el SMI, porque todavía las patronales no han incumplido los acuerdos y porque los Presupuestos aún no se han cerrado. El carril de la negociación política y el del diálogo social tienen que ir paralelos, ya que se retroalimentan.

—¿Será el Gobierno un aliado o un obstáculo?

—Indiferentemente, nosotros estamos planteando un tensionamiento de la negociación colectiva para el año que viene. Espero que no tenga que ser así, pero creo que va a haber bastantes convenios en los que vamos a tener que pelear.

—¿Cómo lo tendrán los trabajadores con el único candidato a presidir la CEOE, Garamendi?

—No me gusta personalizar. En el fondo, las posiciones de las patronales sobre los salarios mínimos son una disputa sobre modelos de empresa. Uno de los motivos por los que se consiguió acordar los mil euros fue porque hay un número de empresas en España, no menor, que tienen un interés en que los salarios más bajos no sean salarios tan miserables.

—Explíquese.

—En España han aparecido proyectos empresariales cercanos al pirateo, que están compitiendo a la baja y de manera desleal con otras empresas. Y esto lleva a un choque de poder dentro de la patronal. Este país necesita favorecer más a las primeras que a estas últimas.

—¿Quiere decir que la patronal tiene un poder limitado para hacer cumplir entre sus empresas los acuerdos a los que llega la cúpula?

—Probablemente uno de los problemas de España es que las patronales funcionan de un modo un tantodesagregado. A nosotros nos interesa que haya una patronal bien organizada, porque si no el diálogo social pierde fiabilidad.

—Otro de los temas del momento son las pensiones. ¿Está más cómodo cuando escucha hablar a la ministra Calviño o a Valerio?

—Me siento más cercano a la ministra Valerio, el problema es que ambas tienen matices. Primero hay que aclarar si las pensiones se van a actualizar por ley al IPC y, luego, hacer pedagogía sobre si el gasto en pensiones va a subir sí o sí. Va a haber más pensionistas, que van a vivir más años y que deberían cobrar pensiones más altas. Hay que tocar los ingresos por la vía de los salarios y por la de los Presupuestos.

—Como dijo Pedro Sánchez, la política es «priorizar».

—Claro, pero yo me pregunto, ¿qué es más prioritario para su Gobierno? ¿Derivar todo el debate político a la clave territorial, como lo está haciendo, o centrarse en la agenda social? Nos urge el tiempo

—¿Le cuesta menos con el actual Gobierno explicar la posición de CCOO en Cataluña?

—Los matices cuesta explicarlos. Ahora con un escenario de mayor diálogo es más fácil.