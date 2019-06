Los hogares tienen contadores inteligentes pero no los utilizan

En España hay un total de 28 millones de contadores inteligentes instalados pero no se aprovecha todo su potencial. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado un tirón de orejas a las distribuidoras eléctricas al asegurar que si bien España ha sido un país pionero en la implantación de los nuevos contadores, las distribuidoras no han hecho por que los usuarios puedan sacar todo el partido de esos aparatos. Las compañías le piden a la ministra unas tarifas adecuadas que permitan a los consumidores ahorrar.

"Los contadores digitales están implantados en casi todo el territorio, por delante de muchos países europeos, pero no estoy segura de que estemos aprovechando todo su potencial, no los estamos utilizándolo tanto como debemos", aseguró Ribera en la inauguración del I Congreso de la patronal de la distribución Aelèc. La ministra aseguró que "algunas distribuidoras están esforzándose para dar esa información lo mejor posible, pero no todas".

Los contadores inteligentes son unos nuevos aparatos que sustituyen a los tradicionales medidores de electricidad instalados en los hogares españolas y a los que un técnico acudía de forma mensual para apuntar el consumo. Desde el 31 de diciembre de este año, el 99% de los hogares ya cuentan con contadores inteligentes que miden de forma remota el consumo hora a hora. Los consumidores pueden consultar su consumo en tiempo real y así modificar su consumo en su beneficio.

PEAJES MÁS BAJOS

La presidenta de la patronal eléctrica, Marina Serrano, ha explicado a los medios de comunicación después de la intervención de la ministra que precisamente esta semana Aelèc iniciará una campaña de información para dar a conocer a los consumidores los usos y beneficios de los contadores digitales, al mismo tiempo que ha pedido unas tarifas eléctricas que permitan al consumidor ahorrar en la tarifa de la luz con unos peajes por tramos horarios.

La regulación de los peajes ya no es competencia del Gobierno sino del regulador. La Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) debe lanzar su propuesta para el próximo año antes del final del 2019 y entonces se verá si hace caso a la propuesta de Aelèc o no. Antes de que eso ocurra, en los próximos días, la CNMC sacará a la luz un informe sobre contadores inteligentes en el que analizará su implantación en el territorio español.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coordinador de productos y servicios, Javier Arranz, también hizo hincapié en la necesidad de redactar unas nuevas tarifas que ayuden a los usuarios a ahorrar en la factura, al tiempo que atizó a las eléctricas porque han jugado al despiste con los consumidores.

DIFERENCIA ENTRE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

"Los consumidores no saben de qué le estamos hablando, desconocen la labor de la distribuidora, no saben cuál es su rol y su papel y eso es algo deseado y buscado", dijo Arranz sobre la confusión entre comercializadora y distribuidora. La comercializadora es la que 'vende' electricidad a los usuarios hay cientos de empresas de este tipo- mientras que la distribuidora es la que transporta la energía y la 'dueña' de los postes, de forma que los usuarios no pueden elegir compañía sino que esta está asignada por territorio pertenecen a los cinco grandes grupos: Endesa, Iberdrola, EDP, Repsol (antigua Viesgo) y CHC Energía.

Según Arranz, después de la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico del año 2013, el único decreto ley que falta por desarrollar es el que regula la relación entre consumidor, distribuidora y comercializadora y añadió que es necesario trabajar en un 'hub' central de información (base de datos que guarde toda la información de los consumidores) para que un tercero -por ejemplo, un asesor de los usuarios- pueda utilizar sus datos de consumo a su servicio.