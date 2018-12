Hola Dinnerware: el plato que absorbe calorías

En días de tan poca báscula y tan largas dulces sobremesas como estos, toda idea que aleje calorías parecerá descontextualizada totalmente de las fiestas navideñas. Pero el ingenioso diseño de tres jóvenes emprendedores de Barcelona y dos de Bilbao rompe este esquema. Han ideado un plato provisto de una base de orificios, más de 1.000, de diferentes tamaños, pensados estratégicamente para que filtren por ellos aceites y otras grasas sobrantes de las deliciosas elaboraciones culinarias. Que sea el propio plato el que engulla todos esos jugos hipercalóricos contribuye a evitar, de entrada, poder rebañar con pan el fondo del plato. Y también ayuda a que platos contundentes se puedan disfrutar igualmente pero bastante más ligeros puesto que al estómago ya no llegan los aceites y grasas de más.

El invento se engendró en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, donde cinco jóvenes sensibles al deporte y la alimentación, empezaron a elucubrar fórmulas de dieta ligeras que tuvieran su punto de apoyo en los enseres de cocina o mesa. «Nos inspiramos en cómo se alimentan las esponjas de mar. No emplean energía para ello. Tienen toda su superficie llena de poros, sobre los cuales se posan las partículas que circulan con el agua, y ellas deciden si entra o no cada partícula», detalla el CEO de de Hola Dinnerware, Ander Méndez. «Nosotros quisimos aplicar eso a aceites y grasas sobrantes en un plato de comida», indica Méndez. Como estudiante de Ingeniería electrónica industrial, no le fue difícil conformar rápidamente un grupo de compañeros de universidad para empezar a investigar materiales y sistema de filtraje de calorías en un plato.

«Todos estábamos sensibilizados por la alimentación más saludable», explica Ander Méndez. Eso fue uno de sus motores para invertir entre dos años y medio y tres de prueba y error de cualquier idea de aproximación al invento que finalmente han patentado. Antes probaron con un microchips detectores de sustancias, ventiladores, rejillas... «Contamos con una ayuda de 45.000 euros de la Diputación Foral de Vizcaya como principal inversión en I+D, que es la base de nuestro proyecto, las instalaciones en las que llevamos a cabo las pruebas», explica Méndez.

Un premio para poder desarrollar el prototipo de su plato que engulle calorías en una aceleradora de empresas en Dinamarca, en octubre del 2017, fue clave para llegar a patentarlo y poner en marcha la empresa, Hola Dinnerware, con la que los cinco jóvenes, en la veintena de edad, ya en su primer año como empresarios han superado los 85.000 euros de facturación.

Su plato dietético, de porcelana, y que se vende en packs de uno, dos o cuatro ejemplares, se fabrica en la región china de Fujián y en Baviera. Se vende en la tienda online al precio de 14 euros. Y en parafarmacias como las de El Corte Inglés. "Toda compra es bajo pedido, y ya llevamos vendidos más de 10.000 platos. En el 2019 queremos entrar ya en el Reino Unido, y según nuestras previsiones de negocio, a finales del próximo año esperamos facturar ya 250.000 euros y entre 450.000 y 500.000 a final del 2020", agrega.