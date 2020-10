Holaluz, líder mundial de ESG en compañías eléctricas

La eléctrica catalana Holaluz lidera el ranking 'ESG Risk Rating' que mide la sostenibilidad de las empresas cotizadas en función de su desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo en la categoría de compañías eléctricas. Elaborado por Sustainalytics, el informe que analiza 189 empresas de todo el mundo valora el impacto global positivo de Holaluz en el medio ambiente y el entorno social y le sitúa en un nivel "bajo de riesgo" en ESG.

El índice ESG Risk Rating es una de las principales referencias en el mercado de capitales. Evalúa, en primer lugar, los riesgos que afectan a la compañía por su naturaleza (sector, actividad, exposición pública, etc.) y, en segundo lugar, los riesgos derivados de su gestión (transparencia, criterios que rigen la gobernanza, políticas de igualdad, etc.) Esto supone el análisis de más de 450 datos que dan como resultado un nivel de riesgo que inversores de todo el mundo toman como variable para invertir o no en una compañía.

Sustainalytics reconoce, así, el liderazgo de Holaluz en su empeño hacia la transición energética y la sitúa entre el 2% de empresas con mejor valoración de un total de 13.028, la segunda a nivel mundial en la categoría de 'Utilities' (446). Además, incluye a Holaluz en la categoría de "bajo riesgo" con una puntuación de 12 (se considera "bajo riesgo" entre 20 y 10).

"Para Holaluz, poder certificar un nivel de riesgo bajo y alcanzar la primera posición en el 'ESG Risk Rating' es un logro y, a la vez, la confirmación de que seguimos siendo fieles a nuestro propósito en todos los ámbitos de nuestro negocio. Este hito, junto a la evolución positiva de nuestros resultados financieros con un aumento de la facturación del 22,8% este primer semestre, convierten a Holaluz en un atractivo inmejorable para inversores que busquen inversión responsable y sostenible y que quieran sumar hacia un futuro 100% verde", ha declarado la confundadora y presidenta de la empresa, Carlota Pi.

Creada hace casi diez años, Holaluz es una eléctrica catalana basada en tres pilares: energía 100% verde, ahorro gracias al uso intensivo de la tecnología, y poner al cliente en el centro de las decisiones. La compañía, que superó en junio los 255.000 clientes en España y la gestión de 1.879 instalaciones fotovoltaicas (un 57% más que en el primer trimes de 2020), cotiza desde el pasado mes de noviembre en el denominado otrora Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ahora BME Growth.

A cierre de marzo, la eléctrica tenía unas ventas consolidadas de 122,9 millones de euros correspondientes al primer semestre (octubre-marzo), lo que representa un aumento de las ventas de un 22,8%. Por su parte, el margen bruto de la compañía alcanzó los 9,9 millones de euros, un aumento del 81% respecto al ejercicio anterior. El objetivo de la compañía es alcanzar un millón de clientes y 50.000 instalaciones fotovoltaicas en 2023.