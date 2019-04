Los hoteleros prevén estabilidad pero con menos rentabilidad

El turismo español crece, pero no como en los últimos años. No llegan tantos turistas extranjeros como antes y no lo van a hacer tampoco esta primavera, según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) que prevé cierta «estabilidad» en el sector en los próximos meses con cifras similares a las del año 2017, tan solo empañadas por una caída de la rentabilidad en algunos establecimientos que se verán obligados a reducir precios para hacer frente a la caída de reservas.

En este sentido, uno de cada cinco hoteles españoles (20,46%) considera que el precio medio de las habitaciones de su establecimiento será menor este año al registrado en los meses de primavera del 2018, según el índice OHE Hotelero, elaborado por la consultora PwC, a través de la opinión a los asociaciados de Cehat que suman 1,5 millones de plazas hoteleras.

Según el citado índice, el precio medio de los tres meses que vienen será de 52,89 euros, mientras el año pasado se situaba en 70,71 y el anterior, en 86,35. No obstante, cuando más se verá reducido será en junio, según el secretario general de Cehat, Ramón Estalella. Sea como fuere, no será una caída general en todo el territorio, los precios bajarán en Levante, las islas Canarias y Baleares, mientras que en otras zonas como Andalucía o el interior de la península, los precios se mantendrán estables.

Si hace bueno la gente viaja más. Ese razonamiento es el que siguen un 40% de los turistas que viajan en Semana Santa. De momento, «parece» que se avecinan buenos números con un 10% más de reservas que el año pasado, según los datos de las agencias de viajes. Entre el jueves y el viernes de Semana Santa tendrán una media del 86%-87% de ocupación, mientras que en los días anteriores será del 60%, según las estimaciones de Cehat.