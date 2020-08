«Hoy producimos 110 millones de mascarillas al mes»

En pleno covid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandató a la ministra Reyes Maroto la creación de una reserva estratégica de productos sanitarios: «Nos han desbordado las propuestas».

¿Ya no compramos fuera?

Al mes ya se fabrican en España 110 millones de mascarillas [antes de la pandemia se producían menos de 100.000]. Ha habido un efecto llamada con iniciativa pública y privada que ha hecho que no tengamos que depender de compras internacionales, sino que seamos exportadores. Nos han desbordado las propuestas de inversión. Además, la convocatoria para subvencionar proyectos ha superado el presupuesto [11 millones de euros] con más de 350 solicitudes por 101 millones.

Se habla mucho de cambio de modelo productivo. ¿Debemos reducir el peso del turismo?

El turismo va a añadir valor y probablemente pueda crecer, pero eso no es incompatible con que la industria gane peso. La barrera dentro de los procesos productivos cada vez es más difusa. Tenemos que transformar nuestro modelo añadiendo valor y generando valor allí donde no lo tenemos. Necesitamos competir en calidad, no en precio. España no es un país low cost .

La industria va a menos. Despidos en Alcoa, cierres en Nissan...

Hay empresas en crisis que han sabido dar un salto cualitativo, cambiar el modelo y apostar por productos y procesos innovadores. Las empresas de las que me habláis no han hecho esa transformación. Nissan está a un 20% de su producción, llevaba un tiempo sin invertir en las tres plantas y en particular en Zona Franca, lo cual daba que pensar que no tenía un proyecto. Alcoa es igual, no tiene un proyecto para España. La hibernación de las cubas supone ir cerrando la planta en fascículos. Si no tiene un proyecto lo que tiene que hacer es dar paso a otros que sí lo tienen. Hay empresas que no entran en crisis porque se anticipan; las que no se anticipan, el Estado las ayuda, pero por muchas ayudas, si no hay un proyecto industrial, no van a sobrevivir.

¿Qué pasará con la planta de Alcoa?

La negociación del ERE está encallada. Estamos hablando con todas las partes para poder llegar a un acuerdo. Lo importante es no parar las cubas y centrar esfuerzos en la venta de la planta. Liberty House tiene un proyecto industrial solvente, de futuro, basado en el hidrógeno verde.

Tras el acuerdo en Nissan, ¿hay candidatos para comprarla o para la reindustrialización?

Tenemos proyectos, estamos avanzando pero voy a ser prudente para no generar falsas expectativas. Zona Franca es un polo de conocimiento, se está generando un ecosistema de start-ups a su alrededor que pueden ayudar a cualquier inversor. Además, la actitud de la empresa es de acompañamiento. El compromiso asumido hasta finales del año 2021 es un ejercicio de responsabilidad pero es su obligación para buscar proyectos de reindustrialización en las plantas. H