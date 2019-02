IAG se blinda ante el 'brexit' limitando la venta de acciones a personas de fuera la UE

El hólding IAG (Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus) se blinda ante el brexit. El grupo ha informado este lunes de que el nivel de propiedad del capital social de la sociedad por parte de personas no UE ha alcanzado el 47,5% y que, ante este hecho, fija desde este momento el límite de acciones para personas externas a la UE en ese mismo porcentaje.

La compañía, eso sí, aclara en una nota que "las personas británicas no son ni serán tratadas como personas no UE y que, en consecuencia, no están ni estarán sujetas a las restricciones a la adquisición de acciones mencionadas en este anuncio, salvo que IAG notifique a los accionistas otra cosa", destaca la firma.

"No se puede garantizar que dicho máximo permitido vaya a ser eliminado en el futuro ni, en su caso, cuando sería eliminado", destaca la nota.

"Cualquier acción de IAG adquirida por una persona no UE tras la publicación de este anuncio será considerada por el Consejo de Administración como una Acción Afectada y se le cursará la correspondiente notificación de afectación a la persona no UE adquirente", avisa la empresa.