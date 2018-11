La incertidumbre del brexit llama a la puerta de firmas españolas

El 29 de marzo de 2019 Reino Unido dirá adiós a la Unión Europea (UE). No se sabe si será una despedida amigable que garantice un periodo transitorio hasta diciembre de 2020 -o 2021- o si será un portazo que le convertirá de un día para otro en un tercer país para la UE. Pero, a la espera de lo que May, Barnier y compañía decidan antes de final de año, las empresas españolas le empiezan a ver las orejas al lobo con la presión del Gobierno que insiste en que el escenario puede ser «cualquiera».

Por ello, hoy el Gobierno celebra una primera jornada informativa, en colaboración con la Cámara de Comercio, el ICEX y la CEOE. Será el pistoletazo de salida a una campaña de concienciación para que las empresas españolas -sobre todo las pymes- realicen planes de contingencia. Según el informe de la consultora KPMG La empresa española ante el Brexit de marzo de 2018 -con datos de noviembre y diciembre de 2017- solo el 31% de las empresas tenían planes de contingencia. No obstante, un 33% pensaba elaborarlo «próximamente», con lo que parece previsible que ya lo tenga.

La economía española está muy expuesta al Reino Unido porque este es el segundo país receptor de inversiones españolas, el primer emisor de turistas y el quinto destino de las exportaciones. Uno de los primeros síntomas del Brexit fue en el 2017 la caída al 6% del valor de las exportaciones de bienes, que entre el 2012 y el 2017 crecieron un 33%, fruto de la depreciación de la libra frente al euro, según un artículo del Banco de España que señala que más del 85% de las empresas exportadoras a Reino Unido (11.695) son pymes.

Filiales de empresas / Según un directorio elaborado por el ICEX, más de 250 compañías españolas tienen una sede o filial en el país anglosajón, en sectores tan diversos como el hotelero (Meliá o NH), el textil (Inditex o Pepe Jeans), la reparación de equipos (Syncreon) o los aparatos sanitarios (Roca), por poner algún ejemplo. No obstante, según una encuesta de KPMG a 2.000 empresarios españoles, los que mayor presencia tienen en el mercado británico son el financiero (Santander, BBVA o Banc Sabadell), el energético (Iberdrola, Abengoa…) y el de las telecomunicaciones (Telefónica).

Exportaciones / El 50% de las exportaciones españolas a Reino Unido las realizan el sector agroalimentario y la automoción. Este último es el primer exportador al país anglosajón y quizás por ello fue uno de los primeros en notar la inestabilidad cuando en 2017 el valor de la exportación española de automóviles cayó un 1,1% debido a las dificultades que estaba atravesando el mercado inglés por el brexit, según la memoria anual de Anfac.

Desde 2016, las exportaciones de componentes al Reino Unido se han reducido en un 9,3% en volumen, según datos de Sernauto, a quienes preocupa los cambios regulatorios y los aranceles. «Todas aquellas medidas que dificulten la circulación de mercancías y componentes, así como un tratamiento fiscal distinto para las empresas españolas, serían perjudiciales para los proveedores españoles», agregó a este medio el director general de Sernauto, José Portilla. El mercado anglosajón es el tercer mercado europeo de automoción y supone el 10,1% de toda la mercancía que sale a la UE (72,3% del total), según datos del primer cuatrimestre de 2018.

El que es uno de los principales componentes del PIB español tiene su agenda «a corto plazo» marcada por el brexit, según precisó esta semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Los turistas ingleses son el principal mercado emisor: hasta septiembre cerca de 15 millones de turistas británicos entraron en España y se gastaron 14.620 millones de euros, según el INE.

No obstante, en una intervención reciente, el vicepresidente del lobbi turístico Exceltur restó importancia a la afectación del brexit en su sector: «La libra no está teniendo un descalabro. A día de hoy el sector turístico español no tiene planes B ni C a un brexit duro.