Inditex elevó las ventas el 3% en el 2018 hasta los 26.145 millones de euros

El grupo gallego Inditex, propietario de la marza Zara, alcanzó unas ventas de 26.145 millones de euros en el 2018, un 3% más que en el 2017, con un resultado operativo (ebitda) de 5.457 millones, lo que significó un alza del 3% (+11% a tipo de cambio constante). El Resultado neto alcanzó los 3.444 millones de euros, un 2% superior (+12% a tipo de cambio constante).

La ventas a tipo de cambio constante crecieron el 7%, mientras que en términos comparables a igual número de tiendas lo hicieron en un 4% (4% en el primer semestre y 3% en el segundo semestre) frente al 5% en el 2017.

Durante el ejercicio, Inditex invirtió más de 1.600 millones de euros, buena parte destinados al desarrollo de la tecnología RFID en todas las cadenas (control de producto por radiofrecuencia) y el sistema de gestión integrada de inventarios.

La compañía prosigue en su plan estratégico de extender la venta de alcance mundial on line para el 2020. En el 2018 la venta on line creció el 27% hasta alcanzar 3,2 miles de millones de euros, el 12% de las ventas. La venta on line supone el 14% del total en los mercados con venta on line.

Inditex sigue siendo la empresa española que más vale en bolsa, con una capitalización bursátil superior a los 82.000 millones de euros. Pero eso no es suficiente para los inversores, que exigen dividendos altos y buenas perspectivas de crecimiento. El PER bajo lastra al valor y los planes de ser la única compañía del sector de la moda con venta directa en todo el mundo en el 2020 no parecen suficiente aliciente para los analistas internacionales. Quizá por ello, el consejo de administración propondrá una nueva política de dividendo a los accionistas que recoge un incremento del 'payout' ordinario hasta el 60% desde el 50%. El dividendo extraordinario total será de un euro por acción a distribuir con cargo a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. El dividendo total para el ejercicio 2018 será 0,88 euros por acción, lo que supone un incremento del 17%.

El lanzamiento de la venta on line global está en línea con lo previsto. En marzo del 2018 Zara abrió la venta en internet en Australia y Nueva Zelanda. En noviembre lanzó la venta online en 106 mercados. Las colecciones de Zara están disponibles ya en 202 mercados en total.

PREVISIONES



La dirección estima un crecimiento de las ventas comparables de entre 4% y 6% en el 2019. Las ventas en tienda y on line a tipo de cambio constante han aumentado un 7% en el periodo desde el 1 de febrero hasta el 9 de marzo del 2019, en lo que en la compañía consideran una muestra de la salud básica del negocio comercial. Además, esa evolución de la actividad ordinaria está aparejada a un proceso de reestructuración del modelo global del gigante que supone el cierre progresivo de puntos de venta que no son capaces de asumir el reto de ofrecer a los clientes el abanico completo de los productos de las distintas cadenas de manera indistinta en internet o en la tienda física. Bajo la eufemística definición de "optimización de espacio comercial", el grupo tuvo un considerable trasiego de aperturas y cierres. En total 370 aperturas, 355 cierres (absorciones, según la empresa) y 226 reformas que incluyen 112 ampliaciones. Al cierre del ejercicio Inditex operaba un total de 7.490 tiendas. En el 2018 se realizaron aperturas de tiendas físicas en 56 mercados.

CRECIENTE APUESTA POR INTERNET



Las páginas web de Inditex registraron 2.947 millones de visitas el año pasado, 500 millones más que el año anterior, y llegaron a atender un máximo de hasta 9.500 pedidos en un solo minuto. Los perfiles sociales de las ocho cadenas del Grupo han sumado 22 millones de seguidores solo en el último año, hasta superar los 143 millones.