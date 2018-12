Jordi Sevilla acusa a 'intereses espurios' de crear alarmismo contra el coche eléctrico

Bueno, no soy técnico en la materia sobre la recarga de los coches eléctricos, pero me pregunto, cuanto tiempo, con el sistema más avanzado,se carga un coche eléctrico, porque si esto se desconoce o se tiene incertidumbre, ¿que pasará en el año 2030 o 2050? cuanto pueden tardar los coches en cargarse, 10 minutos, una hora, dos horas, etc, y todo esto no lo cuentan los que condenan el co2 y demás calentamientos.