La justicia irlandesa desactiva la huelga de pilotos de Ryanair del 22 y 23 de agosto

La justicia irlandesa ha declarado ilegal la huelga de pilotos de Ryanair convocada para los próximos 22 y 23 de agosto. El alto tribunal ha considerado que los representantes de los trabajadores no han cumplido con los requisitos de asistir a una mediación previa a los paros y que, por ende, incurrirían en una ilegalidad si finalmente hicieran huelga los próximos jueves y viernes, según ha informado la agencia Reuters.

La aerolínea presentó la semana pasada una denuncia ante los tribunales contra Forsa, vinculado al sindicato de pilotos IALPA, que representa a 180 pilotos con base en Dublin y directamente empleados por la aerolínea irlandesa.

La anulación de la huelga irlandesa llega el mismo día que los tripulantes de cabina de la aerolínea emplea en Portugal inician sus propios paros.

SIGUEN CONVOCADOS LOS PAROS EN ESPAÑA

Y otra huelga que sí sigue, de momento, en pie es la convocada por el personal de cabina de Ryanair en España. La mediación en el SIMA celebrada en Madrid el pasado martes no consiguió acercar posturas tras casi ocho horas de negociaciones y los paros siguen en marcha. Todavía no hay fecha para una próxima reunión, aunque las partes no la descartan antes de la primera de las jornadas de huelga convocadas para los próximos los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre.