«La banca se equivoca con las hipotecas a tipo fijo»

Mediolanum forma parte de la banca mediana italiana. Ocupa el quinto lugar del país por capitalización bursátil, pero en rentabilidad es uno de los primeros, con un ROE (rentabilidad sobre activos) del 17%. Y lo ha conseguido con un modelo de negocio avanzado a su tiempo. No inventaron la banca on line, pero nunca han contado con una red de oficinas como la banca tradicional. Comenzaron como una banca telefónica basada en una red de asesores, a la que no le ha costado mutar a los nuevos formatos financieros de internet. El banco, cuyo consejero delegado es Massimo Doris, hijo del fundador, desarrolla su actividad principalmente en Italia y España y se prepara para sortear con éxito la actual situación de tipos de interés negativos que afectan a los resultados de todas las entidades financieras europeas.

SDHp—Sus resultados cayeron en el 2017 y el 2018. Siguen en beneficios, pero a la baja, ¿qué pasará este año?

—Debido a cosas puntuales, efectivamente este año será más alto que en el pasado, quizá también mucho más alto. El negocio ha ido bien. Ha ido creciendo en términos de patrimonio bajo gestión. En el 2018 acabamos con un patrimonio un poquito más bajo que en el 2017, debido a la bajada de los mercados del último trimestre, porque la captación de dinero ha sido positiva y ha crecido. El grueso de nuestro producto son fondos, ligados a los mercados y depósitos. De los 81.000 millones que tenemos en gestión, la mayoría son fondos de inversión, así que los mercados nos afectan en positivo y en negativo. Pero tenemos muchos depósitos. En Italia son 18.000 millones, aquí en España son unos 2.000 millones.

—¿Los remuneran?

—Para la mayoría de los clientes no. Pero los clientes más importantes tienen un 0,25% y otros un 0,50%.

—Esa no es la práctica más habitual del sector, que se plantea cobrar por los depósitos.

—Vamos a retribuir y dar una rentabilidad a las cuentas de los clientes más importantes. Se está hablando de cobrar, de aplicar un interés pasivo. Para los clientes particulares no se hará con el actual nivel de tipos. Está claro que si los tipos tuvieran que seguir bajando, tendrá sentido que cuando hagas un depósito tengas que pagar.

—¿Cuál es su estrategia en hipotecas?

—Hacemos hipotecas a tipo variable. Trabajamos con particulares, no con empresas. Así que todas las hipotecas son para vivienda. En mi opinión, prestar ahora a tipo de interés fijo –en el nivel más bajo que nunca se haya visto– a 20 o 30 años es bastante peligroso.

—¿Por qué?

—Si los tipos vuelven a situarse, por ejemplo, en el 5% –ahora estamos en tipos negativos y cuesta pensar que se verá—, pero si la hipoteca es a 30 años, ese es un plazo larguísimo. No se sabe en qué nivel van a estar los tipos en 10 años.

—¿Qué cree que sucederá si suben?

—Si los tipos interés suben al 4% en 15 años y tengo hipotecas concedidas al 1,5%, tendré que pagar en los depósitos entre el 1% y el 2%. Pagaré dos para coger dinero, pero estaré ingresando un 1,5% por prestarlo. Además, tengo todos los costes que genera el negocio. Es bastante peligroso. Por eso, hacemos hipotecas solo a tipo variable.

—Sabe que esa es la estrategia de la gran banca. ¿Se están equivocando?

—Están tomando un cierto riesgo. Tienen un estoc de hipotecas también a tipo variable y fijo, con el que se pueden permitir correr cierto riesgo. Pero el riesgo está ahí.

—¿Tienen los bancos la urgencia del beneficio inmediato?

—Vender hoy a tipo fijo da un margen más alto, pero mañana se puede volver en su contra. Está claro que pueden hacer operaciones para cubrirse del riesgo que contraen, pero para hacerlo tienen que gastarse dinero, porque nadie te lo hace gratis. Nuestra decisión fue el tipo variable. ¿Quién tendrá razón? Ya lo veremos.