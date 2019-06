«La presidencia del BCE no debe estar politizada»

–¿Cómo ve la evolución de la economía mundial? ¿Cuáles son los riesgos?

–Estamos en un entorno de suave desaceleración de la economía mundial. Pasaremos de un crecimiento previsto del 3,6% en el 2018 al 3,4% en el 2020. Esa situación afecta particularmente a China y a EEUU. En el peor de los escenarios, con unos aranceles de hasta el 25% por parte de cada uno de los países, en dos años podría darse una caída de cuatro décimas del crecimiento.

–¿Dónde afectará más?

–En el caso de China pueden ser seis décimas. Europa se verá afectada por el freno en el comercio mundial, pero en menor medida, ya que los bancos centrales están preparados para actuar en consecuencia. El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que retrasa la posible subida de los tipos de interés. Por otra parte, el riesgo que genera el brexit es importante. El partido conservador británico se encuentra en el proceso de elegir un nuevo líder y primer ministro y cualquier escenario es posible ante lo que tenemos que estar preparados.

–¿Y Europa?

–Adicionalmente en Europa tenemos alguna dificultad añadida. Pese a que el euro se encuentra en los niveles más altos de popularidad, hay cierta desconexión entre las instituciones supranacionales y los ciudadanos. Y hay que buscar la manera de que se recupere esa conexión. Tienen una visión demasiado tecnocrática y aún hay demasiados temas pendientes por resolver, como la inmigración. Sin embargo, en otros, como el medio ambiente, la UE va por delante.

–Hablamos de desaceleración, pero, ¿no se espera que haya recesión en ningún caso?

–El riesgo es mayor en EEUU, donde las bolsas están en máximos y la curva de tipos de interés es invertida. Además, están los efectos de la guerra comercial con China. Las empresas estadounidenses se verán afectadas por esa situación. No obstante, la Reserva Federal (Fed) tiene más margen para actuar que el BCE. Podría bajar hasta dos veces los tipos de interés este año, mientras que el BCE está al límite. Pero la clave no es tanto el BCE como la política fiscal. La previsión es que se produzca un rebote en el crecimiento de las economías emergentes y que en Europa crezcamos por encima del 1% en los próximos dos años.

–¿El papel de contrapeso del BCE es suficiente para la actual situación?

–En estos momentos, la elección del futuro del próximo presidente del BCE se ha situado en el plano político, formando un paquete con otros altos cargos que se están negociando en Bruselas como los de comisarios o presidente del Parlamento Europeo. Lo importante es que esté menos politizado y que se preserve la unidad de acción de todo el consejo de gobierno del BCE, especialmente en tiempos difíciles.

–¿Qué pasos toca dar en la unión bancaria europea?

–Es importante avanzar más en la unión bancaria para estar preparados ante una próxima crisis. Todavía quedan diversos aspectos pendientes, como la creación de un fondo de garantía de depósitos único, que incluso dificultan la posibilidad de que se lleven a cabo fusiones transfronterizas. Hay diversos factores que estimulan la consolidación y las fusiones en el sector bancario. Uno de ellos son los bajos tipos de interés o la regulación, ya que una entidad mayor permitiría rebajar los costes operativos. Pero muchos otros factores se oponen a la consolidación.

–¿Cómo enfoca el sector financiero la competencia de las grandes compañías tecnológicas?

–La competencia es bienvenida, pues nos hace mejores. Sin embargo, estamos ante una situación en la que las reglas de juego no son iguales para todos. Las compañías tecnológicas no están sometidas a la disciplina de los supervisores financieros, aun cuando pretenden entrar en determinadas áreas de la cadena de valor de los bancos. Creo que a la larga la regulación se centrará en las actividades y en su riesgo inherente, más que en quién realiza la actividad. No te regularán por llamarte banco sino por la actividad que desarrollas. Las grandes firmas tecnológicas, deberían estar sujetas a la misma regulación que los bancos cuando realizan la misma actividad y debería avanzarse en la reciprocidad en el acceso a los datos en manos de las tecnológicas.

–Volviendo a la macroeconomía, ¿cómo ve la evolución de la actividad en España?

–La economía se desacelera también, pero con suavidad. Nuestro servicio de estudios prevé un crecimiento del 2,2% este año y del 1,9% en el 2020, claramente por encima de la media europea, con un 1% en el 2019 y 1,3% en el 2020. Seguirá avanzando, pero es verdad que hay algunos riesgos internos y algunas reformas que llevar a cabo como la del mercado de trabajo, sobre todo por lo que se refiere a temporalidad, a las políticas activas y al sistema de indemnizaciones. Hay que ir hacia un modelo en el que la mayoría de los contratos sean indefinidos.

–¿Cómo ve la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)? ¿Son lógicas las críticas del Banco de España?

–La subida no puede ser inocua y debe tener una repercusión en el mercado laboral. Como en cualquier mercado, cuando el precio sube la demanda baja. El Banco de España hace sus cálculos de acuerdo con las estadísticas del INE y contabiliza un efecto de 125.000 empleos perdidos como consecuencia de la subida del SMI. No creo que ese cálculo sea absurdo. Aún es pronto para ver empíricamente los efectos y dependerá de cómo las empresas gestionen este incremento.

–¿Ha acabado ya la devaluación salarial?

–Los salarios han dejado de caer tras la crisis y es normal que suban, pero tampoco pueden subir al mismo ritmo que en Alemania porque también la productividad española es menor.

–Hace una semana entró en vigor la nueva ley de crédito hipotecario. ¿Cuál cree que será el efecto en el mercado: menos crédito y más caro...?

–La norma establece importantes modificaciones tanto en las condiciones como en el proceso de contratación. En cualquier caso, España es el país de la UE con el coste hipotecario más bajo, y la nueva ley debe continuar garantizando el acceso generalizado a la vivienda a todas las capas de la población.