Llamada de auxilio del turismo al Gobierno

A un día de conocer (mañana) el plan del Gobierno para dar oxígeno al sector y de cinco para el inicio del verano, el turismo dice sentirse «abandonado» por el Ejecutivo. Después de tres meses y medio de parálisis absoluta de los viajes y el consumo, aerolíneas y otros transportes, hoteles, bares y restaurantes piden auxilio para que se pongan en marcha soluciones «ya» para evitar la quiebra de las empresas. «No estamos para inventos, necesitamos ayudas (...) Estamos cansados de gritar que se pongan medidas sobre la mesa», denunció ayer el presidente de Cehat, Jorge Marichal, durante la cumbre Empresas españolas liderando el futuro, organizada por la CEOE que se prolongará hasta el 24 de junio. «Si ha habido un sector que este Gobierno ha tutelado ha sido el turismo», les respondió la ministra de Industria, Reyes Maroto.

EMPLEO

«No al café para todos en los ERTE»

«Estamos a 16 de junio y yo todavía no sé qué voy a hacer con los ERTE (por fuerza mayor) el 1 de julio». Esa fue la principal denuncia del sector, en boca del presidente de Cehat, Jorge Marichal. Cerca de un millón del total de 2,9 millones de trabajadores en este sistema que había a finales de mayo, pertenecen al turismo. El sector reclama alargar los ERTE por coronavirus hasta diciembre, pero la propuesta del Gobierno es llegar hasta el 30 de septiembre y a «todos» los sectores, sin excepción. Los empresarios se quejan de que se premie la reactivación del empleo cuando siguen con deudas y de que las medidas ya no pueden ser las mismas para todos. «El café para todos no es una solución para el turismo», criticó Marichal. El presidente de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán, advirtió de que «si los ERTE no funcionan, acabarán en ERE y luego, en concurso de acreedores». «El Gobierno tiene que ser capaz de endeudarse y aguantar los ERTE y los ICO», añadió.

FINANCIACIÓN

«Van a batir récords de concursos»

Nada se sabe del plan que presentará el Gobierno este jueves. «Nos hubiera gustado participar», denunció el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. Entre las medidas que piden figura una mayor financiación con créditos ICO pero también con microcréditos para las empresas más pequeñas o un periodo de carencia de 12 meses en los hipotecarios. «Van a batir récord de empresas en concurso», espetó, en dirección al Gobierno, José Luis Yzuel. Según sus cifras, en torno a 65.000 hosteleros cerrarán por el covid-19, lo que supondría la pérdida de 400.000 empleos.

FISCALIDAD

IVA superreducido e incentivos

También reclaman poner en marcha medidas como un IVA superreducido o incentivar la demanda con bonos y ayudas a las familias para viajar por España. El presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, propuso además la realización de un programa de vacaciones subvencionado en colaboración público-privada, como el del Imserso pero dirigido a sanitarios u otros colectivos.El presidente de grupo hotelero canario Lopesan, Francisco López Sánchez, pidió «incentivar a las compañías aéreas para favorecer la conectividad», pues las islas dependen directamente de las compañías aéreas, y «fomentar el turismo europeo con incentivos fiscales».

AEROLÍNEAS

«No duramos ni un telediario»

El presidente del grupo Globalia, que incluye a la aerolínea Air Europa, además de agencias de viajes y hoteles, reclamó ayudas como las que se ha hecho en Alemania con Lufthansa, en Italia con Alitalia o Francia con AirFrance. «Si no nos ayudan vamos a durar menos de un telediario», añadió Hidalgo. «Por nosotros mismos es imposible que podamos seguir adelante. Tienen que echarnos una mano forzosamente, sino no podemos continuar», insistió. Por su parte, el presidente de Iberia y futuro consejero delegado de IAG, Luis Gallego, criticó algunas de esas ayudas europeas, a su juicio, «difícilmente justificables» a aerolíneas «sin un futuro viable antes de la crisis». Además, Gallego denunció la desigualdad de condiciones de España con otros países: «Los avales del ICO (Iberia tiene un crédito sindicado de 750 millones de euros) son de ayuda pero nos resulta muy difícil competir con otros países donde las cantidades disponibles han sido muy superiores y con mayores garantías por parte del estado», dijo .

OTRAS MEDIDAS

Ligar el IMV a formar conductores

El presidente de Alsa, Jorge Cosmen, propuso ligar el Ingreso Mínimo Vital a la formación de conductores de autobús, una profesión en la que falta mano de obra por «el cambio generacional y el coste de la formación», una propuesta en línea con la de la asociación de transporte de mercancías por carretera Astic, Marcos Basante.

En la sesión de ayer de la cumbre de la CEOE también participaron el presidente de CAF, Andrés Arizkorreta; el presidente de la asociación de empresas de transporte de mercancías Conetrans (Carmelo González); el presidente de la empresa logística Sending Transportes, Juan Pablo Lázaro, y el de la organización que defiende a las navieras españolas (ANAVE), así como el del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar, que defendió, entre otras medidas, rebajas fiscales para incentivar la náutica como actividad turística.