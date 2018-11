Luca De Meo: 'China marcará la tendencia futura del automóvil'

Estratega, visionario, motivador y, sobre todo, latino, muy latino. Luca De Meo lleva mil días al frente de Seat y la verdad es que no le ha ido nada mal. Los que le miraban raro cuando le colocaron en la marca española del grupo Volkswagen hoy le envidian por sus resultados.

Aprovechamos el momento dulce de Seat y los retos que se plantean en el sector para conovocarle al Foro Manolo Doménech y debatir sobre el presente pero sobre todo sobre el futuro. De Meo recibió el Abrazote de Manolo, un galardón que representa el espíritu de unión y compromiso que el periodista desaparecido en 2013 nos dejó grabado a todos.

Al igual que los otros seis personajes que ya lo han recibido (Rafa Prieto, José Vicente De los Mozos, Carlos Sainz, Walter De Silva, Agustín Martín y Rafa Nadal), De Meo es un buen ejemplo delos valores transmitidos por Manolo Doménech.

- Parece que Seat está en un momento dulce..

- Seat nunca ha tenido tanta estabilidad. Todos los productos que hemos lanzado están funcionando según nuestras expectativas, algunos incluso por encima. Llegué desde Audi y algunos me miraban raro, pensaban que Seat era como el patito feo del grupo Volkswagen. Pero para mí era una oportunidad de marcar la diferencia. Cada día que voy al despacho tengo la sensación de poder hacerlo, y esto te da una gran satisfacción a la hora de trabajar. Soy una persona que me gusta crear cosas, como un centrocampista, un 8 o un 10. Intento rodearme de gente diferente, con los cuales podemos trabajar bien juntos, cada uno con su especialidad. Soy creativo y puedo sacar sangre de donde no la hay, como sacar agua de las piedras. En Seat tengo esta sensación.

- ¿Qué ha logrado sacar de Seat?

- Creo que he conseguido rebajar el miedo de la gente al futuro. He tenido que animar a todo el mundo a mirar al futuro y a darle la ilusión de que Seat podía tener una posición competitiva en la próxima carrera, mejor que lo que ha tenido a lo largo de su historia, donde siempre hemos sido followers. Transmitir a la gente las ganas de hacer algo nuevo, de no tener que seguir lo que dice el grupo, de probar a inventar cosas propias que puedan contribuir al ecosistema del grupo. Esto no formaba parte de la mentalidad, de la cultura de Seat.

- ¿Lo ha conseguido?

- Hemos sido capaces de explicar, que lo entiendan y se lo crean, lo que es el papel de Seat en la familia y lo que puede hacer. Somos el hermano joven. Veo a Seat como la marca joven del grupo, que tiene la responsabilidad de traer una nueva generación de clientes. Y esto se basa en dos hechos sencillos y claros: Tenemos la media de edad más joven de todas las marcas, no solo del grupo, y tenemos un porcentaje de conquista del 70%. A final hay que mirar el valor de gestión del cliente en todo su ciclo de vida. Somos una marca urbana y apostamos por las soluciones de movilidad. Se empieza por un Arona pero si tienes hijos igual se pasa a un Tiguan y si tiene suerte en la vida un Audi o un Porsche. Esta es la idea de la familia. Nuestro papel es el de captadores, y los accionistas así lo creen. Este es un trabajo que Skoda no puede hacer ni tampoco Volkswagen. Hemos bajado la ansiedad ante el futuro y damos una imagen clara al grupo de cuál es nuestro papel.

- Los servicios de movilidad. ¿Es ese el eje prioritario de la marca?

- Hay que consolidar los objetivos. Hemos lanzado las bolas al aire y ahora están aterrizando todas. Vamos a necesitar unos años para que los proyectos de producto aterricen y demostrar que el concepto funciona. A nivel de futuro, con la micromovilidad, tenemos la responsabilidad en el grupo de buscar soluciones y aportar productos adecuados. A día de hoy todo el mundo habla de carsharing, de patinetes, pero no hay ninguna de estas plataformas que gane dinero. Por eso uno de los temas que tenemos que trabajar para el grupo es buscar soluciones para interpretar la movilidad individual metropolitana.

Hace unos años yo no lo veía tan claro, pero me he dado cuenta que es la tendencia del futuro. Yo veía el automóvil como un joven que le gustan los coches de 400 CV y ocho cilindros, pero desde hace dos años entendí que ese no era el camino. Hay que saber interpretar las señales para ver oportunidades de negocio. A mi me gusta mucho Cupra y he nacido en una época en la que el coche deportivo era lo más, pero no se puede ignorar la realidad. Hay que fijarse en lo que sucede también alrededor de nuestra industria.

- ¿Y cuál es ese camino de futuro?

- La gente no sabe, no es consciente de lo que le cuesta utilizar un coche. Si miras el neto del tiempo que un coche está aparcado se usa solo un 5-10% del tiempo. Hay que apostar por un rendimiento logístico del coche. Hay que buscar la eficiencia de las herramientas, de los activos (que son los coches). Si tu tienes un sistema basado en los activos, como es el sistema de transporte individual privado, y ves que tiene una utilización tan baja, está claro que es ineficiente. Y cuando pasa eso hay espacio para los que son disruptivos. Seguramente muy pronto llegará alguien, un tonto, que encontrará la solución... Pues antes de que lo encuentre un tonto lo hago yo, que conozco el sector.

- O sea, la gran apuesta de Seat, más allá de los coches, ¿puede pasar por la gestión de la movilidad?

- Para desarrollar una plataforma de movilidad tienes que contemplar tres bloques. El primero son parkings que pagas al ayuntamiento. Lo segundo son los costes operativos como la limpieza, recarga, reparar y sobre todo el transporte (mover los coches). Si tienes los coches en el puerto pero hay que llevarlos a Pedralbes, hay que moverlos y eso es ineficiente. Hay que tener el coche donde la gente lo quiere. Tercero son los costes de las amortizaciones de los activos. Cuando tu tienes una plataforma de movilidad (un Kia Ceed o un Renault Zoe o un Mini) son productos que están desarrollados a nivel de ingeniería para hacer mucho más. Estas poniendo en la calle miles de euros que después hay que amortizar.

- ¿Tanto cambiarán la cosas en el futuro?

- Si imagino un coche capaz de funcionar 500.000 kilómetros sin mantenimiento, y que ese coche se mueve solo y aparca. No se tiene que mover solo cuando hay alguien dentro. Mover el coche al sitio donde sabemos que vamos a tener demanda, quizás a 10 kilómetros por hora, quizás por la noche, quizá por un carril específico, cuando miras esto es lo que llamo efecto Ryanair. Hace 20 años a nadie se le pasaba por la cabeza coger un avión e irse de tiendas a Milán y que fuese más barato que ir en tren a Madrid.

Si veo esto, entiendo todo el valor del coche autónomo. No es un tema de sentarse, el confort, la seguridad (porque no chocan y todo el debate), es la ventaja económica de no tener que aparcar y encontrarlos donde se necesitan. Largo plazo? Depende de dónde. En San Francisco lo están probando en un barrio. Acaso pensamos que alguien en China no decidirá que en seis meses se podrá hacer en una ciudad? Lo deciden y empiezan.

La conducción autónoma empezará con camiones, en zonas cerradas, o en Port Aventura, lo veremos que irá creciendo y creo que puede llegar bastante rápidamente porque la tecnología existe. Una ciudad como Madrid podría cerrar el centro para implementar estas soluciones de movilidad. Habrá cinco o siete plataformas, y el Ayuntamiento dará licencias y cada uno tendrá dos mil o tres mil coches eléctricos o de cero emisiones, que se mueven y no aparcan. Nadie comprará un coche o quizás tendrás un Porsche 911 para irte o tu SUV para el fin de semana. No habrá autobuses, se pueden olvidar.

- ¿Y cómo ganar dinero con esa gestión de la movilidad?

- Hay dos opciones. Una es fabricar yo el vehículo (ya hay tractores autónomos desde hace mucho tiempo, aunque son productos específicos) porque la tecnología existe, aunque seguro que haré menos porque cada coche lo usará más gente. Pero si soy tan bueno y mi producto es tan especial lo puedo vender a todas las plataformas de movilidad del mundo. La otra opción es que puedo crear yo esa plataforma. Y lo hago en 50-100 ciudades, o solo en España, o donde sea. Si hoy vendo un Mii no gano dinero con él, el concesionario saca 200 o 300 con suerte, el cliente hace 6.000 o 7.000 kilómetros con este coche y lo tiene 10 años. Viene al servicio oficial una vez pero luego va a un taller particular. Este coche lo vendo a 8.000 euros (depende del descuento).

Pero si tengo el mismo coche y lo pongo en una plataforma de movilidad este coche en lugar de hacer 7.000 kilómetros al año hace 40.000 porque lo usa mucha gente. Durará tres años. Lo comercializo a 20 céntimos el kilómetro. Si lo multiplico por los 40.000 ya son los 8.000 euros, por tres años son 24.000 euros. Son ingresos.

- O sea, ¿futuro eléctrico sí o sí?

- Cuando miras las normativas que llegan, y analizas el impacto que va a tener sobre los motores de combustión, hay un momento (será pronto) en el que el coste del coche de combustión será más alto que el de un coche eléctrico. Será rápido. Las baterías cada vez costarán menos y los costes de los motores de gasolina y diesel serán superiores. Algunos hablan de híbridos enchufables en coches pequeños, no tiene ningún sentido. Hacer un híbrido enchufable es poner dos motores. Para coche grande sí. Para Tarraco, Ateca, sí. En coches urbanos no tiene sentido. El eléctrico sí.

- ¿Es su apuesta o la del grupo?

- El papel que tenemos es el de especializarnos en el tema de micromovilidad urbana. Lo tenemos claro. Con todas las soluciones posibles. Y lo veremos en el próximo Mobile World Congress. No solo es filosofía. Saben que es un tema que nos gusta, que sabemos hacer coches compactos, tenemos Barcelona como plataforma de imagen y porque es una ciudad de referencia. Hacerlo en Wolfsburg está bien, o en Ingolstad, pero no son una megalópoli. La cooperación con la gente de JAC en China es importante para nosotros. Desarrollamos y construimos un centro de I+D que se dedicará a la conectividad, coche autónomo, baterías. Creo que China va a definir muchas de las tendencias del futuro y la ciudad de Hefei (sede de JAC) es el prototipo de las smart city chinas. Están apretando mucho para que se haga allí. Para nosotros es una alineación de planetas.

- ¿Qué papel juega China en el futuro de Seat?

- Estamos en una fase desarrollo. Las practicas de negocio son distintas que en Europa. Todo necesita más tiempo, las autoridades juegan un papel importante en todas las negociaciones. Hay que tener paciencia. Esto es una maratón y vamos a necesitar 10 años. La idea es abrir el mercado chino para Seat, saltándonos las primeras cuatro generaciones. Ir a la quinta, produciendo solo coches eléctricos. China marcará la tendencia. Lo tienen claro. Su política industrial está fijada hasta 2040, decidme de un país europeo que lo tenga igual. Estar fuera de China en 2030 es no ser nadie. Todo pasará allí. Es una gran oportunidad. Si lo hacemos bien Seat tendrá otra cara y otra posición estratégica.

- ¿Cómo ve la industria española?

- Las razones por la que la industria española ha tenido tanto éxito ya no valen para nada dentro de 10 años. Costes laborales, fiscalidad con ayudas estructurales, terrenos baratos. Esto ha cambiado. Los costes laborales no son los alemanes pero tampoco los de Rumanía o Marruecos. Hay que reinventarse viendo lo de alrededor. El mundo está cambiando. La industria española es potente, hay calidad, fábricas buenas, proveedores muy buenos, pero el deporte cambia. Es pasar de jugar a tenis a padel. Se juegan con una raqueta, pero es distinto, la bola puede rebotar contra la pared y en vez de pegar fuerte hay que liftar. Otro deporte.

- ¿Qué opina de los nuevos 'jugadores' que vienen de fuera del sector?

- Hay algunos actores, empresas que no son del sector, que están empezando. Igual hay que coopetir con ellos, o sea, competir y cooperar con ellos.. Nuestro negocio es hacer coches, gestionar plataformas de movilidad y gestionar los datos. Sabe más Google de mi cliente que yo. Siempre hemos dejado nuestra relación con el cliente al concesionario. Hemos vivido 125 años sin conocer al cliente. Los que vienen lo saben mejor que nosotros. Es una batalla, no digo perdida, pero es difícil ver qué negocio se puede hacer con los datos que ellos no lo hagan mejor que nosotros. El coche será la segunda plataforma de datos más grande del mundo después del móvil. Un coche, en un día puede producir la misma cantidad de datos que 3000 moviles. Es como para pensárselo.

- ¿Cómo valora la opción del Gas Natural?

- Soy un convencido. Es un tema de gestionar la transición energética. Tu puedes hacer una ley, pero hay algunas que se pueden aplicar de la noche al día y otras no. Creo que el gas puede jugar un papel en esta transición. Viendo lo que pasa con el diesel, donde nos van a pedir los mismos niveles para diesel y gasolina, al final en cada discusión está el principio jurídico de neutralidad tecnológica. Eso significa que las autoridades pueden decir dónde quieren que vayamos nosotros, pero no cómo tenemos que hacerlo. Para eso están los ingenieros.

Ahora predomina el discurso que predomina lo eléctrico. Habrá transición y habrá muchas tecnologías en el mercado. Invertiremos en muchas y antes solo había que invertir en una o dos (diesel y gasolina), luego cambio manual o automatico. Ahora son de gas, gasolina, hibridos, diesel, mildhybrid, hibridos enchufables, y todo son combinaciones de cálculo exponencial. Y todo eso solo lo podrán hacer compañías que tengan mucho dinero o compañías que sean capaces de acertar en la solución mejor. Nosotros vamos a hacerlo todo porque somos parte del grupo Volkswagen. Desarrollaremos tecnologías para todos los escenarios.

Habrá que poner mucho dinero, pero para el cliente también será mucho más complicado para decidir. Ahora hay muchos más parámetros a considerar. Tendremos que explicar al cliente cuáles son las mejores soluciones para él. Hay mucha gente confundida.

El gas tiene mismo nivel de CO2 del diesel, casi no tiene NOx, no tiene partículas, es barato, usa tecnología madura. Es la única solución posible para vehículos comerciales y camiones. Hacer camiones con baterías sería una locura. También es barato en tema de infraestructuras, hablamos de unos 100 millones de euros en España para dar la oportunidad a los españoles de usar gas (como lo hacen en Italia).

- ¿Cree que hay neutralidad tecnológica?

- Es la próxima gran discusión que yo veo en 10 años es que lo medimos todo en tank to Wheel (la eficiencia del vehículo) y un dia vendrá alguien y te dirá que para construir una batería la haces en Rumania donde el mix enegrtico es carbón de mala calidad y necesito la energía de 100.000 kilometros. Para construir la batería de un coche eléctrico (la del más famoso) necesitas la energía necesaria para mover un Fiat Panda 200.000 kilómetros. Sin considerar el reciclaje. El uso de batería es 8 años, se estropeará o perderás el 20%. Tendrás dos ciclos de innovación y quien se llevará la batería enorme cuando serán más pequeñas. Valor residual cero. A no ser que las mandemos a otros países para calefacción habrá que reciclar

- ¿Y el hidrógeno?

- Cuando miras el coste de producción, transportar y almacenar. La única ventaja es que lo puedes producir a partir de cualquier cosa. Una hidrogenera cuesta más de un millón de euros. Tema de infraestructura brutal. Si cuesta lo que cuesta convencer de una gasinera, imagina una hidrogenera que es mucho más cara. Y el transporte especial. Un día volaremos con el hidrogeno, pero el próximo paso es eléctrico, más cercano.