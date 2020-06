Mango suma cerca de 900.000 nuevos clientes digitales

Mango ha sumado cerca de 900.000 nuevos clientes digitales durante los meses que ha durado el confinamiento a causa de la Covid-19. Gracias a este importante incremento, la compañía roza los 6 millones de clientes activos en sus plataformas de comercio electrónico.

Este aumento de nuevos clientes 'on line' explica, en parte, el importante crecimiento de facturación logrado en este canal entre el 15 de marzo y el 1 de junio. Mango ha facturado cerca de un 50% más que en el mismo período de 2019 en su tienda 'on line'. Durante estos mismos días, la multinacional también ha contabilizado más de 140 millones de visitas a su e-commerce, lo que supone un crecimiento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. El alza de la venta 'on line' no compensó obviamente el impacto económico del cierre de tiendas físicas pero puede suponer un punto de inflexión para el desarrollo del comercio electrónico y la relación directa con los consumidores en el futuro.

Según Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, "en el año 2019, las ventas 'on line' de Mango supusieron ya un 24% de nuestra facturación total. Y este año, nuestro canal de e-commerce está creciendo por encima del objetivo inicial del 20%, lo que es sin duda un dato excelente". "El confinamiento por la crisis sanitaria del covid-19 ha intensificado el proceso de digitalización en el sector. El hecho de haber lanzado nuestro e-commerce hace ahora 20 años nos ha permitido afrontar esta situación excepcional con plenas garantías y capacidades para atender el crecimiento del comercio 'on line'. Seguiremos acelerando la transformación digital de toda la compañía", añadió Ruiz.

Mango cerró el 2019 con un crecimiento del 26,7% en las ventas 'on line' alcanzando los 564 millones de euros, lo que supuso cerca del 24% de la facturación total del grupo. Mango nació en 1984 y, a día de hoy, es uno de los principales grupos de moda del mundo. Con origen y sede central en Barcelona y una plantilla de alrededor de 15.000 empleados, dispone de una extensa red de 803.000 metros cuadrados de superficie de venta en más de 110 países. Desde su centro de diseño en Palau-solità i Plegamans se diseñan cada año más de 18.000 prendas y accesorios acordes a las tendencias de la temporada. La compañía cerró 2019 con unas ventas de 2.374 millones de euros.