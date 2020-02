Manuel Cordero presenta la Skillbike en El Perú Cáceres Wellness

¿Qué es la SKILLBIKE? A priori, parece una moderna bicicleta de ciclismo ‘indoor’ pero, con las explicaciones, nos damos cuenta de que es un perfecto simulador para los ciclistas. Lo primero que sorprende es que es un completo laboratorio de pedaleo. Subiéndonos encima vemos en la pantalla la cadencia, la potencia generada, las pulsaciones, el desarrollo de los cambios y la pendiente en la que nos encontramos. Un sinfín de datos que sirven para el entrenamiento de deportistas de alto nivel como Manuel Cordero, pero que también acerca la máxima tecnología a la gente de a pie, ayudando a los entrenadores de El Perú a adecuar los esfuerzos de cualquier persona, independientemente de su estado de forma para que realmente mejore y lo haga de una forma segura. También, desde la clínica de fisioterapia del centro indican que el estudio de pedaleo es muy útil para poder reentrenar después de lesiones de rodilla y volver a lograr el equilibrio de musculatura entre la pierna sana y la lesionada.

El campeón de España sub 23 Manuel Cordero realizó un test de potencia, donde llegó a desarrollar 568 vatios. Dijo que era el simulador de ciclismo más perfecto que había probado y que ya tenía la mejor opción para entrenar en días de lluvia o excesivo calor. El ciclista se comprometió a deleitar a los ciclistas de El Perú en una clase que realizará conjuntamente con Fran Nacarino, director de fitness, el próximo lunes.

La semana pasada la atleta Sonia Bejarano probó la SKILLRUN e indicó las sensaciones del nuevo laboratorio de carrera de El Perú: “Me he sentido muy cómoda en ella, con muy buenas sensaciones de carrera y todas las opciones probadas, como la del trineo o paracaídas, me evitan tener que ir a la pista de atletismo y perder tiempo en manejar materiales que resultan engorrosos de preparar. Otra cosa que me ha parecido muy importante es poder reproducir carreras reales en circuitos virtuales con inclinación de calles para poder entrenar y acostumbrarme a los esfuerzos para mi próximo maratón”.