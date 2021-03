Maroto anuncia un proyecto piloto para probar el pasaporte sanitario en España

España lanzará un proyecto piloto para probar la idoneidad del pasaporte sanitario dentro del marco del programa coordinado de la Unión Europea, según ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El objetivo de este certificado es normalizar los viajes antes de la llegada del verano, la temporada alta del sector, después de un año negro para el turismo con la pérdida de más de 60 millones de viajeros.

Esta prueba, anunciada por la ministra, todavía no tiene fecha de inicio ni tampoco se han establecido las localizaciones en las que se realizada. No obstante, Maroto no ha descartado que haya ubicaciones en la Península, además de en alguna de las Islas.

La ministra ha realizado el anuncio en declaraciones a los medios de comunicación después de la celebración de una jornada organizada por el lobi turístico Exceltur para presentar un informe sobre los destinos turísticos pioneros situados en el litoral que reclaman un cambio en la financiación de los ayuntamientos turísticos para poder abordar su regeneración. Según el estudio, los 15 principales destinos de costa generan 108.000 millones de euros y 1,6 millones de puestos de trabajos, es decir, 8,7% del PIB español y el 70,5% del PIB turístico.

Zonas como Torremolinos, Calviá o Benidorm que reclaman, por un lado, solventar la "endémica" situación de estos destinos que les impide realizar mejoras a través de un aumento de la participación de los ayuntamientos en los ingresos por IVA que genera su actividad turística y, por otro, tener en cuenta en el reparto de los fondos a la población "estable" de estas localidades, que incluye a la que tiene residencia pero no está censada y a la flotante que acude en verano, y no solo a la censada a la hora de recibir. Un ejemplo es el ayuntamiento de Marbella que cuenta con 150.000 personas censadas y, sin embargo, tiene 300.000 personas como residentes habituales y hasta 600.000 en verano.

A esta solución estructural de los denominados destinos maduros se une los fondos europeos del Plan de Recuperación que pueden servir para ayudar a estos destinos a impulsar mejoras como ocurrió en Magaluf o en Miami, según recordó el vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer. En este sentido, cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar, Riu y Barceló se han unido para presentar un proyecto a la manifestación de interés abierta por el Ministerio de Industria para, con ayuda de los fondos europeos, movilizar 2.000 millones de euros en la transformación de estos destinos de 'sol y playa'.

"Pero antes de las ayudas del Next Generation hay que hablar del plan de rescate", ha recordado Escarrer. "Después hay que definir el modelo de desarrollo turístico de este país, dónde queremos posicionar a España como sector turístico, y en tercer lugar los fondos Next Generation", ha añadido el primer espada de la primera cadena hotelera española.