Maroto emplaza a la industria del motor a que participe en la fábrica de baterías

Se denomina “racismo medioambiental”, a aquel tipo de desarrollo en que empresas que nadie quiere, por ser altamente contaminantes como la minería, los almacenes nucleares, las nucleares, etc. se destinan a territorios que no tienen posibilidad de defenderse por: primero, nadie protesta; segundo, no tienen una clase política que les defienda. En cuanto al segundo punto, estoy absolutamente seguro que va a ser así y defenderá a Badajoz para que lleven allí el progreso y aquí la mierda. En cuanto al primer punto, me gustaría ser optimista y pensar que no va a ser así, porque hayamos aprendido de nuestro atraso y considerarnos que somos los principales culpables. Así que, o levantamos la voz, O NO DEJAREMOS DE SER EL CONGO, COMO SIEMPRE.