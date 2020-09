Martin Winterkorn, ex-CEO de Volkswagen, será juzgado por el 'dieselgate'

Un tribunal de Braunschweig , Alemania, juzgará a Martin Winterkorn (el que fuera presidente del grupo Volkswagen) y a otros cuatro exdirectivos de la compañía por el caso 'dieselgate'. En su petición, la fiscalía alemana les imputa los delitos de fraude, publicidad engañosa, evasión fiscal y organización de banda criminal.

Winterkorn se vio obligado a dimitir tras el escándalo del diésel en 2015, cuando se destapó que el grupo alemán manipulaba los datos de las emisiones ofreciendo cifras que no se correspondían con la realidad en un uso normal (tres veces más altas). Las marcas del grupo ofrecían cifras obtenidas en pruebas de laboratorio que distaban mucho de las que se producián en circunstancias reales de conducción.

El exdirectivo aceptó la responsabilidad, aunque matizó que no se había equivocado. Dimitió para facilitar la investigación y para no dañar (más) la imagen de la compañía. "Como presidente acepto la responsabilidad por las irregularidades halladas en los motores diésel y por ello he pedido al consejo de supervisión que apruebe mi cese en las funciones como presidente del grupo Volkswagen", afirmó Winterkorn en su día.

UN COSTE DE 30.000 MILLONES

Ahora, cinco años después y tras desembolsar más de 30.000 millones de euros en el proceso de indemnización (solo en Alemania están obligados a pagar 6.250 euros a 200.000 propietarios de coches diésel) y pagar una multa de mil millones de euros por inclumplir el deber de vigilancia, el tribunal de Braunschweig aceptó hoy dar curso al caso y sentar en el banquillo de los acusados a Winterkorn y cuatro directivos más.

El juez ha aceptado procesarles por los cargos de fraude, que implican a cerca de nueve millones de vehículos vendidos en Europa y Estados Unidos. Si bien se desestimó el cargo de abuso de confianza y otros cargos menores, además de advertir a los fiscales que probablemente se rechace la demanda de que incaute la bonificación del exdirectivo, sí se establece que también serán juzgados por actuar como banda criminal.