La mayoría de las tiendas ofrecen rebajas antes de Reyes

Si los Reyes no han tenido tiempo este año de hacer las compras por adelantado, quizá se ahorren unos cuantos euros con las compras de última hora. La gran mayoría del comercio en España ha decidido avanzar la campaña de rebajas o ofrecer importantes campañas de descuentos justo en los últimos días previos a Reyes. La ley lo permite, y el comercio sabe que el reclamo de las ofertas es el mejor aliado para atraer a los consumidores.

La liberalización de las normas comerciales permite a las tiendas hacer rebajas (más allá de los descuentos clásicos) en cualquier momento del año. Al principio, fueron solo algunas cadenas las que iniciaron rebajas de invierno antes del 7 de enero, el día clásico de inicio. Después, poco a poco se fueron sumando otras enseñas. Este año, la opción masiva es la de ofrecer rebajas o campañas de descuentos.

Un paseo por cualquer arteria comercial de España lo confirma. En Barcelona, por ejemplo, la gran mayoría de las grandes cadenas ofrece ya rebajas: H&M, Mango, Pimkie, Springfield, Cortefiel, United Colors of Benetton... Mientras, cadenas que no se han sumado como Uniqlo o El Corte Inglés, tienen en marcha importantes campañas de ofertas: la primera, bajo el lema 'precios reducidos'; la segunda, con el nombre de 'Feliz 2019'. Mientras, las únicas firmas que aguantan sin ofertas son las del grupo Inditex: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti... Es previsible que no ofrezcan descuentos hasta el día 7 de enero.

A diferencia de otros años, además, muchos pequeños y medianos comerciantes han decidido este año también sumarse a las ofertas. Es el caso de firmas como Furest, Casas, Scala Dei o Cottet, que ya han colgado los carteles de rebajas.

MÁS VENTAS

El comercio textil prevé elevar sus ventas entre un 3% y un 4% en el periodo de las rebajas de invierno.

"Estimamos que vamos a crecer entre un 3% y un 4% respecto a las rebajas de invierno del año anterior y esperamos que las de este ejercicio sean buenas", ha afirmado el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola.

Sin embargo, Zamácola ha lamentado que las tradicionales rebajas de invierno, que llegan oficialmente tras la celebración de los Reyes Magos, ya "no tienen el efecto brutal de antes", debido a las constantes promociones y descuentos que ofrecen las marcas durante todo el año.