McDonalds, Coca-Cola y Damm apuestan por las alianzas para ser más sostenibles

Gigantes de la distribución como McDonalds, Coca-Cola o Damm apuesta por las alianzas entre empresas y proveedores para avanzar hacia la sostenibilidad, una pieza fundamental para el futuro del sector.

Así ha quedado patente en el 2 Congreso de Desarrollo Sostenible, organizado por AECOC y FIAB, en el que se ha desvelado un estudio en el que el 44% de los consumidores reconoce que ha dejado de comprar marcas que considera no sostenibles, sobre todo en el caso de los menores de 34 años. Y las empresas no quieren perder este tren. Por eso, tanto industria como distribución se muestran comprometidas con el cambio.

Un cambio que el sector ya ha iniciado con la reducción del desperdicio alimentario, de los envases de plástico o de las emisiones de CO2 en los transportes, según ha expuesto el director general de Aecoc, José María Bonmatí. Pero al que todavía le queda un largo camino que pasa por establecer alianzas entre distintas empresas o niveles de la cadena, según ha explicado el director general de Damm, Jorge Vilavecchia.

"Animar a las empresas a apostar por alianzas es algo diferente a los que hemos hecho hasta ahora", ha reconocido el director general de McDonalds España, John Alves, que ha coincidido con Vilavecchia en que la unión hace la fuerza. En el caso de la multinacional de comida rápida este año se han puesto en marcha pactos con empresas como Endesa o Iberdrola en busca de soluciones de energía renovable y movilidad eléctrica.

El director general de Coca-Cola Iberia, Francesc Cosano, también ha afirmado que "una organización por grande que sea puede hacer poco, no va a solventar sola el problema". Por ello, considera necesario "fomentar" el tándem de tres piezas "básicas", la unidad de acción de toda la industria, la comunicación con el consumidor y la influencia en la administración para que tome medidas.

En este sentido, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha reclamado la puesta en marchad de una legislación "ambiciosa" que impulse la sostenibilidad pero "realista" para garantizar la competitividad de las empresas del sector. "Es imprescindible la colaboración público privada", ha añadido. Tanto McDonalds, como Coca-Cola y Damm han coincidido en la importancia de la unidad de mercado para que no ocurra que uno niveles vayan por delante de otros.

RENTABILIDAD

Una de las principales incógnitas sobre la sostenibilidad de las empresas recae en su rentabilidad. ¿Es o no rentable innovar, reciclar, reutilizar...? El director general de DAMM tiene claro que "no hay debate sobre si es rentable o no", antes de citar a un profesor de Harvard que decía que "si la sostenibilidad no es rentable, pruebe usted con la insostenibilidad".

Con él ha coincidido el director general de Coca-Cola Iberia que ha afirmado que la sostenibilidad "es rentable" y es necesario creérsela porque "sino no inviertes en ella". "Como cualquier inversión requiere un retorno para nuestros empleados, para el consumidor, pero también para nuestros accionistas e inversores que cada vez están más pendientes de cosas que van más allá del resultado de la compañía, ha agregado Cosano.

OPORTUNIDAD

Coca-Cola, además de un hub de innovación sobre bebida, también estudia el aligeramiento del plástico de las botellas y latas para reducir costes y, a la vez, ser más sostenibles. Pero la sostenibilidad no solo supone una oportunidad de producto o envasado sino también en el proceso de toda la cadena productiva, como ha explicado el consejero delegado de Capsa Food, José Armando Tellado. En su caso, con el objetivo de ser una empresa de residuo cero convirtiéndolos en proteína o grasa.

"La innovación sobre la ingesta y los aspectos nutritivos será un cambio muy importante", ha agregado el director general de Nomen Foods, Enric Batlle. "Los departamentos de I+D todavía no tienen la solución de todo, pero en los próximo años veremos soluciones dirigidas al ritmo de vida actual", ha asegurado.