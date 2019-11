"Me sale más barato matarle": así trató Iberdrola de comprometer a Florentino Pérez

Iberdrola trató de conseguir datos comprometedores para Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, según se desprende de las conversaciones grabadas al comisario José Manuel Villarejo, la persona a quien se habría encargado esta misión. El objetivo era, según se desprende de estos audios, obtener información sensible sobre Pérez, para frenar su expansión. Los dirigentes de la eléctrica, entonces presidida por Ignacio Sánchez Galán, activaron esta operación en 2009, cuando ACS incrementó su presencia en la energética y reclamó entrar en el consejo de administración. Según una investigación de 'El Confidencial' y 'Moncloa.com', Villarejo trató con su enlace en Iberdrola, Antonio Asenjo, jefe de Seguridad de la firma, las posibles opciones para desestabilizar a Pérez a través de un escándalo.

Según estos audios y documentos, la principal baza fue acercarse a Arturo Fasana, que en aquella época acababa de ser imputado en Gürtel. Según Villarejo, Fasana también administraba varias sociedades instrumentales relacionadas con Pérez. El problema, siempre según esta tesis, era que el gestor suizo exigía a cambio 10 millones de euros, cantidad que Villarejo sugiere que se podría reducir.

NEXOS CON FASANA

Ni la operación ni el precio gustaron a Asenjo, que estima que la maniobra no tendría impacto público. "Si es que me sale más barato matarle. Me sale más barato matarle, macho. Están sonando unos temas y tal ahí que Cuando De verdad que, que, que me sale mucho más barato matarle y me quito problemas. En una semana: fuera, muerto, ya está", bromea Asenjo, que más tarde recupera esta aparente chanza.

"Si a este tipo Florentino Pérez, por lo que él Fasana aporte, se le mata, digamos, socialmente, y se le busca la ruina y se le Se le da igual. Pues, este tío es una inversión que vale la pena. O sea, cargarse a un tipo de esta envergadura a cambio de que un tío testifique de la ... tal y cual, por cinco o seis millones...", replica Villarejo, pero Asenjo no está de acuerdo. "Pero a lo mejor no te lo cargas (...) A lo mejor lo tienes guardado y le dices oye, pórtate bien, anda. Y no lo sacas nunca. Si tampoco se trata de destruir. Si a la gente hay que dejarla vivir, joder () Entonces es un poco una carta que tienes ahí guardada, que a lo mejor eso tiene más valor que no andar", especula el jefe de seguridad de Iberdrola.

Asenjo y Villarejo, en el audio, siguen dando vueltas a las opciones de dañar a Pérez, e incluso no descartan inventarse una trama que le comprometiera, pero tuviera menor calado. "Que ya sé que puedes montar lo que me has contado lo de Fasana. Si yo lo entiendo. Pero hay cosas que bien tratadas y bien espolvoreadas y bien con Pues hacen mayor impacto que lo que puedas decir que No, joder, por lo visto tiene una sociedad. Y la gente diga: No, ya me imagino. O sea, al final eso no lo aprecia", especula Asenjo, para luego exponer su plan, "más doméstico, más manejable, más vulnerable, más fácil, más entendible". "O sea, que le han visto con un niño", ejemplifica, poniendo sobre la mesa la posibilidad de un montaje contra Pérez.

PRIMERA DIMISIÓN EN ACS

Desde octubre el goteo de informaciones referentes a la posible utilización por Iberdrola de los servicios de Villarejo ha sido continuo. En las últimas entregas publicadas por los dos diarios digitales se informa de que la energética habría recurrido al excomisario en 2019 para impedir que ACS tomara el control de la eléctrica tras entrar en su capital.

A raíz de estas revelaciones, el presidente de ACS, Florentino Pérez, anunció su decisión de personarse en calidad de acusación particular en la pieza separada que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha abierto en la causa que sigue contra el comisario jubilado y en prisión provisional para investigar los supuestos trabajos realizados para Iberdrola.

Además, este mismo martes, Manuel Delgado Solís ha presentado su dimisión como consejero de ACS tras aparecer informaciones que le relacionan con los trabajos de investigación que la energética supuestamente encargó a Villarejo sobre la constructora y su presidente, Florentino Pérez.

'PROYECTO PROSY'

La operación para evitar el control del Iberdrola fue bautizada como 'Proyecto Posy' y Asenjo fue el encargado de interlocutar con Villarejo. Tras aflorar toda esta información dentro del sumario del 'caso Villarejo', la compañía eléctrica ha encargado a PricewaterhouseCoopers (PwC) la elaboración de un análisis interno exhaustivo para esclarecer hasta dónde llega la relación de la eléctrica con la sociedad Cenyt, vinculada a Villarejo.

Pero no es la primera búsqueda de datos: la compañía ya realizó otras dos investigaciones internas desde el 2018 de cuyo resultado se deriva que Iberdrola contrató a la empresa Cenyt para realizar varios trabajos relacionados con la seguridad de la compañía que "eran perfectamente legales" y por los que pagó hasta 1,2 millones de euros. A la luz de los datos que se han dado a conocer recientemente es cuando la eléctrica ha encargado nuevas pesquisas internas. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ya llevó a cabo dos investigaciones internas, una en noviembre de 2018 y otra en julio de este año, tras la publicación de las primeras informaciones en las que se relacionaba al grupo con Cenyt.