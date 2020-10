Meliá alquila sus habitaciones de hotel como "oficinas" para teletrabajar

Las restricciones de movimiento y los rebrotes han vuelto a paralizar la actividad turística. Con ingresos ínfimos, respecto a otras temporadas, los hoteleros se reinventan para sacar el máximo partido de sus infraestructuras. Es el caso de Meliá, la cadena ha lanzado una oferta para alquilar sus habitaciones durante el día, como si fueran oficinas para teletrabajar, y al mismo tiempo disfrutar de sus bondades como la piscina o el gimnasio.

Este nuevo concepto, denominado Day Stay, permite al cliente hacer uso privado de la habitación y disfrutar de los servicios del hotel durante todo el día, en horario de 8.00h a 20.00h. E incluye el uso de la habitación, equipada con todos los elementos necesarios para trabajar, así como wifi ilimitado de alta velocidad, mascarilla y gel hidroalcohólico, botella de agua, café y té, fitball (pelota de pilates) y servicio de impresión. Además, el cliente tendrá acceso libre a la piscina, gimnasio y rooftop y un descuento del 10% en los restaurantes del hotel.

La oferta, disponible ya en la web de Meliá, tiene un rango de precios entre los 49 euros y los 109 euros, en función del destino y la marca. Además, con cargo adicional, se podrá hacer uso de otros servicios como servicio de guardería, servicio de habitaciones, minibar, parking, transfer o alquiler de vehículos.

En España, los hoteles piloto son el Meliá Madrid Serrano, Meliá Palma Marina (Mallorca), Meliá Sevilla, Meliá Lebreros (Sevilla), Meliá Bilbao, Meliá María Pita (A Coruña), INNSiDE Zaragoza, Hotel Valencia Oceanic y TRYP Barcelona Apolo. En la lista de hoteles internacionales se encuentran algunos como ME London (Reino Unido), ME Milán (Italia), Meliá Düsseldorf (Alemania) o INNSiDE New York, entre otros. Aunque el programa se extiende a otros hoteles de la compañía en Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos.