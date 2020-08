La ministra Díaz asegura que los ERTE continuarán activos

L a ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró ayer tras reunirse con el Govern y agentes sociales de Baleares, que se mantendrá activa la figura de protección del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y lo defendió afirmando que «el Ejecutivo nacional no ha creado un sistema de protección para dejarlo caer ahora, porque no sería correcto ni, económicamente, adecuado». Díaz, que participó ayer en la reunión de la Mesa de Diálogo Social de Baleares, señaló que el Gobierno central continuará protegiendo con este recurso a los trabajadores y a las empresas que precisan «certidumbre». Pero el esperado anuncio del alargamiento de los ERTE hasta diciembre o incluso Semana Santa no se produjo.

Por otro lado, la ministra Díaz quiso también poner en valor la bonificación a los fijos discontinuos, recordando que «es la única medida que se ha extendido hasta el 31 de diciembre». En este sentido, aseguró, «se trabajará para evitar que los fijos discontinuos no se queden sin protección social por no tener período efectivo de ocupación al no tener campaña turística». Con 104. 000 trabajadores en ERTE «todavía» en el archipiélago, Baleares es la comunidad que está tardando más en reincorporar a su masa laboral al mercado, solo un 40% frente al 70% de otras regiones españolas.

Al respecto, explicó que «el objetivo es compartir una agenda de trabajo intensa para acertar en las medidas laborales y económicas que puedan acompañar a esta comunidad autónoma».

Asimismo, consideró que esta agenda compartida será «clave» para que «los agentes sociales conozcan in situ la especificidad de Baleares que no tiene nada que ver con la de otras comunidades», demostrando así ser consciente la ministra de la «singularidad» del archipiélago. Con todo, apuntó que este anuncio se ha hecho atendiendo a la necesidad del ministerio y de los agentes sociales de mantener la comisión tripartita que «se va a convocar este mes de agosto para ir analizando sector por sector, economía por economía y comunidad por comunidad» la situación tras el covid-19».

Acompañada por la presidenta Francina Armengol, tanto las patronales como los sindicatos se mostraron satisfechos por que el futuro de las medidas de protección para los trabajadores se vayan a tomar desde Mallorca.

Yolanda Díaz remarcó que los trajadores de las islas están enfrentando un verano sin temporada turística y les lanzó un mensaje de seguridad, al igual que a los empresarios. Por su parte, la presidenta Armengol, declaró que en el encuentro de ayer, al igual que en la del viernes de la conferencia de presidentes autonómicos, reclamó «la flexibilización» de los ERTE para que los trabajadores puedan salir y entrar y que se alarguen hasta el inicio de la temporada de 2021». H