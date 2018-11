Las ministras de Hacienda y de Economía piden "no demonizar" a las entidades financieras

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió este miércoles no demonizar ni condenar sin más a todas las entidades financieras, sino perseguir y condenar las posibles conductas abusivas que puedan cometer. Así respondió Montero a la diputada de Unidos Podemos, Ione Belarra, que ha pedido al Gobierno que las entidades financieras asuman con efecto retroactivo el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) con efecto retroactivo. Lo contrario, según Belarra es como decir a los ciudadanos que se aguante. Es como si les dice que alguien que les ha robado ya no les va a roba más. La ministra reprochó a Belarra el uso de expresiones gruesas y respondió que no roba quien está en el marco de la legalidad antes de insistir en no demonizar de forma general a unas instituciones, como la banca, que son necesarias en la sociedad.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Congreso de los Diputados, la ministra Montero defendió que con el real decreto ley que atribuye a las entidades financieras a partir de ahora el pago del imputo de las hipotecas el Ejecutivo "ha asumido su responsabilidad y ha asumido también el estado de ánimo de la sociedad". Sin embargo -añadió la ministra- los cambios normativos en fiscalidad no se pueden aplicar con carácter retroactivo

CALVIÑO TAMBIÉN DEFIENDE EL SECTOR

En una cuestión posterior, planteada por la diputada de Unidos Podemos Lucía Martín a la a la ministra de Economía, Nadia Calviño, esta insistió en "no demonizar" al sector ni negar el servicio que prestan a la economía. "Se trata de un sector sometido a regulación y a supervisión nacional y comunitaria" ha dicho Calviño antes de referirse a la "determinación" el Gobierno de avanzar en la defensa de los consumidores a traves de la futura autoridad de defensa del cliente, de la próxima autoridad macroprudencial para evitar la formación de burbujas financieras y de la nueva ley de crédito hipotecario, en tratamitación parlamentaria.

REPROCHE AL PP

La titular de Hacienda también atendió una pregunta del diputado del PP Ricardo Tarno sobre cómo piensa garantizar el Gobierno que las entidades financieras no van a repercutir el coste del impuesto de las hipotecas a las familias Según Montero, el Gobierno "velará" para que ello no suceda a través de la futura autoridad de defensa del cliente financiero "y persiguiendo, como siempre, que no se haga uso de cláusulas abusivas tanto por la política de vivienda como por la de consumo"

La ministra de Hacienda ha reprochado al diputado del PP que su formación reclame ahora la supresión del impuesto de actos jurídicos documentados. "Por qué se indignan ahora, cuando lo pagan los bancos, y no lo propusieron antes, cuando lo pagaba la gente?" ha espetado Montero al diputado popular, quien había argumentado que, de un modo u otro, lo acabarán asumiendo las familias, en forma de un encarecimiento de las hipotecas.