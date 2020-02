Los ministros de Finanzas de la UE se coordinarán frente al coronavirus

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) hablarán el próximo miércoles por conferencia para coordinarse ante el reto económico que supone la expansión del coronavirus, informó el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno.

"A fin de hacer balance de los últimos acontecimientos económicos y financieros y coordinar las respuestas nacionales a la expansión del COVID-19, he decidido organizar una llamada por conferencia del Eurogrupo, incluyendo a los Estados miembros que no tienen como moneda el euro, el 4 de marzo", indicó Centeno en un mensaje colgado en la red social Twitter.

To take stock of recent econ/fin developments and coordinate national responses to the spread of the #COVID19, I have decided to organize a conference call of the Eurogroup + (including non-€ member states) on 4 March. pic.twitter.com/fhhgW5db64