La moratoria hipotecaria se cierra con 52.087 millones aplazados

Los bancos españoles han concedido más de 1,35 millones de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización de más de 52.087 millones de euros, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. La información incluye tanto las moratorias hipotecarias y las de préstamos sin garantía hipotecaria que aprobó el Gobierno en su plan de medidas para mitigar el impacto del covid-19 como los acuerdos de moratorias sectoriales de crédito alcanzados entre los bancos y sus clientes a través de las patronales financieras como medida complementaria a las moratorias legislativas del Ejecutivo.

Tras haber finalizado esta semana el plazo para solicitar estas medidas, los datos al cierre de septiembre muestran que los españoles afectados por la covid-19 han presentado en total más de 1,5 millones de peticiones de moratoria. El Banco Central Europeo (BCE) comunicó a las entidades supervisadas hace un par de semanas que no prorrogaría los criterios por los cuales los créditos sometidos a las moratorias avaladas por los estados de la eurozona no serían considerados como dudosos. No obstante, ha permitido a las entidades financieras la negociación caso por caso para aplciar una prorróga a esas moratorias.

ÚLTIMAS SOLICITUDES

En cuanto a las moratorias hipotecarias del Gobierno, al cierre de septiembre se habían recibido 273.751 solicitudes, de las que se ha dado curso a 228.966, cuyo saldo vivo pendiente de amortización es de 20.900 millones de euros. También se han registrado 446.153 peticiones en el marco de la moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, de las que se han tramitado 396.772, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos de 2.900 millones de euros.

El mayor volumen de moratorias solicitadas y concedidas se ha enmarcado en el acuerdo sectorial de la banca, cuyas condiciones eran más flexibles que las de los programas del Gobierno, con 787.352 solicitudes, de las que se han tramitado 728.504, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos situado en 28.687 millones de euros.

Más del 70% de los deudores beneficiarios y avalistas de los tres tipos de moratoria son asalariados, mientras que el desglose en los trabajadores autónomos muestra que los principales sectores beneficiarios de moratoria son comercio, hostelería y otros servicios, seguidos a cierta distancia de actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y construcción (estos sectores aglutinan casi el 80% del total de moratorias para autónomos a las que se ha dado curso).

TURISMO Y TRANSPORTE

Los datos del Banco de España también muestran que, para los dos últimos tipos de moratorias referidos al sector turístico y al sector del transporte, el número de solicitudes y concesiones ha sido muy inferior.

El número de solicitudes de moratoria legislativa para créditos hipotecarios de inmuebles correspondientes a una actividad turística se ha situado en 816, de las cuales se ha dado curso a 376, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos de 575 millones de euros.

Las solicitudes de moratoria legislativa referida al transporte han ascendido a 1.170, habiéndose dado curso a 818, alcanzando el saldo pendiente de amortización de estos préstamos suspendidos los 62 millones de euros.