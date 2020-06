De los Mozos, a favor de que Nissan devuelva las ayudas si ha incumplido compromisos

El presidente de Renault España, de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, y recién nombrado presidente de IFEMA, compareció ayer en la comisión de Industria Comercio y Turismo en el Congreso. En su intervención se mostró a favor de que Nissan devuelva las ayudas públicas recibidas en el caso de que no haya cumplido los compromisos adquiridos en su fábrica de Barcelona.

Para De los Mozos "ninguna empresa se va de España por un tema de ayudas públicas", ya que, según él, para las grandes compañías estas ayudas son más bien "residuales". Las subvenciones suelen estar relacionadas con la investigación, el desarrollo y la formación, pero insistió que si no se respetan los compromisos es lícito pedir que devuelvan el dinero que se les adjudicó.

Muchos se han preguntado sobre el papel de De los Mozos en al crisis de Nissan en Zona Franca. Su conocimiento de la planta cuando asumió el cargo de responsable de producción en la Alianza habría venido bien en esta crisis, pero según reconoce desde hace tiempo no está al corriente de los temas relacionados con Nissan. De hecho cuando la dirección pasó a Gianluca De Ficchy, presidente de Nissan, hace unos meses, dejó de estar vinculado a las decisiones.

De los Mozos ha señalado que la firma japonesa Nissan no ha pedido "en ningún momento" ayuda a Renault, socia en la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, para tomar la decisión de abandonar la producción en España. La nueva situación de la alianza hace que todo se construya a través de una orientación de 'leader' y 'follower'. El liderazgo se ejerce por contenidos tecnologías y por zonas geográficas. Sin embargo, a pesar de que Renault toma el liderazgo en Europa, "no quiere decir que tome las decisiones industriales". "Es decisión del 'follower' demandar ayuda, si así lo considera necesario, al líder y, en este caso, Nissan no ha pedido en ningún momento ayuda a Renault", ha asegurado.

PLAN DE AYUDAS

Como presidente de Anfac ha certificado la importancia del plan que el Gobierno está ultimando para el sector de la automoción. El mercado caerá este año un 45%, según De los Mozos, y eso hace que las ayudas lleguen cuanto antes, mejor. La industria es una herramienta "eficaz" y un "motor de recuperación" como en anteriores crisis.

Para De los Mozos es clave apuntalar la importancia de la competitividad en las fábricas españolas, ya que no hay sedes de grandes fabricantes en territorio nacional. "Hay que demostrar que es más rentable producir en España que en Francia o Alemania", ha apuntado en el Congreso. Por ello, a su juicio, el Gobierno debe acompañar a la industria para generar un entorno favorable en seis ámbitos de actuación para favorecer el ecosistema de la industria de la nueva movilidad y la atracción de inversiones y nuevos modelos.

Entre estos puntos, De los Mozos ha indicado que el Ejecutivo debe tener el objetivo de trazar un marco regulatorio "inteligente y sostenible" centrado en la industria y las empresas; las personas y el empleo; el medio ambiente y la energía; la atracción de nuevos negocios relacionados con la movilidad; una nueva fiscalidad del automóvil y generar un marco "ágil" de colaboración público-privada.

"España cuenta con numerosas ventajas competitivas, como es la fortaleza de sus cadenas logísticas, la calidad de la producción o la flexibilidad laboral. Hay que proteger estos factores, impulsarlos mientras trabajamos en mejorar nuestros puntos más débiles. Tenemos que impulsar la industria 4.0, favorecer la I+D de procesos o reducir los costes logísticos y energéticos", ha destacado el directivo.

Por todo ello, ha puesto el foco en la importancia de la digitalización y la descarbonización, señalando que los modelos híbridos enchufables como una "transición", ya que todavía hay que solucionar problemas de los coches eléctricos, como su reducida autonomía y su lentitud de carga.