Las multinacionales advierten de que la "inseguridad" en Cataluña puede hacer peligrar las inversiones

Las multinacionales extranjeras con sede en España reclaman "estabilidad" política y jurídica para "permanecer y crecer" en este país.

Así lo puso de manifiesto la presidenta de Multinacionales Marca España, Beatriz Blasco, en la inauguración del Congreso Anual de esta entidad. "Las empresas multinacionales para permanecer y crecer en España necesitamos estabilidad política y jurídica, y un marco regulatorio competitivo respecto a los países con los que competimos para atraer inversiones", aseguró Blasco durante su alocución.

La presidenta de la organización no quiso entrar a valorar la situación política actual pero sí aseguro que espera que se resuelva "pronto" porque para la inversión es "fundamental" un clima de confianza, explicó. En el caso de los disturbios en Cataluña, Blasco concretó que "la inseguridad reduce la confianza", por eso, añadió, "cuanto antes retomemos un entorno de confianza y certidumbre, mejor para las inversiones".

"Cuanta mayor confianza generemos, más seguiremos creciendo como lo estamos haciendo", explicó Blasco que advirtió de que la incertidumbre genera "polarización de las actividades empresariales y comerciales".

En España hay casi 13.000 filiales de empresas extranjeras como Google, Facebook, Siemens o ING, un 84% más que hace diez años. Unas empresas que representan solo el 0,6% del total de las empresas de este país, pero suman el 30% de la facturación total (554.000 millones de euros), según esta entidad, por lo que, en palabras de la ministra de Economía y Empresas, Nadia Calviño, son muy importantes "para la apertura al exterior y el incremento de las exportaciones, así como la creación de la imagen país".

La presidenta de Sodexo Iberia, Carina Cabezas, fue más explícita al reconocer estar "súperpreocupada" por la actual situación que se vive en Cataluña. La matriz de los populares 'ticket restaurant' fue una de las empresas que cambió su sede social de Cataluña a Madrid (Las Rozas) tras el referéndum independentista del 1 de octubre y reconoce que en la entidad hay mucha preocupación sobre los disturbios que han seguido a la sentencia.

"Me preocupa que puedan cambiar las cosas (inversiones) porque en un momento determinado alguien se pueda asustar más de la cuenta", aseguró Cabezas. "Estamos preocupados, mis patrones me preguntan por qué no hay un gobierno estable en la nación y qué está pasando en Cataluña", agregó.

Por su parte, el consejero delegado de ING en España, César González Bueno, advirtió su "preocupación" por las dificultades de formar un Gobierno en España y, aunque lamentó la situación en Cataluña, consideró y citó a Ortega y Gasset para hacerlo- que "el problema catalán" es un problema que "tenemos que conllevar"."Estamos pasando por una fase aguda que me duele muchísimo, pero poniendo las luces largas España no ha dejado de progresar", dijo Bueno. "Eso va a ocurrir", agregó.