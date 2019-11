La nueva estrategia de Globalia

La venta por parte de Globalia de su buque insignia, la compañía aérea Air Europa, supone un cambio de estrategia en los negocios de la familia Hidalgo, propietaria del grupo turístico. El transporte de pasajeros por vía ferrea, gracias a la competencia que abre la liberalización del AVE y el negocio hotelero y el 'handling' se anticipan como las dos principales pilares de la actividad del grupo. "No tenemos ninguna prisa para reformular nuestra estrategia. Primero tenemos que seguir pensando en que los aviones lleguen a su destino hasta que se cierre la operación de venta en el 2020", apuntaron ayer fuentes del grupo.

Globalia, fundada por Juan José Hidalgo en 1971 contará tras la venta de Air Europa con una división de viajes minorista y mayorista--Viajes Halcón, Ecuador y Travelplan--; una hotelera, que opera a través de la marca Be Live Hotels; y otras dos unidades destinadas a dotar de infraestructuras a los destinos donde Globalia opera y a prestar servicios en tierra a la compañía aérea.

El grupo ha decidio vender a IAG la división más rentable, la aérea, que le proporciona un 52% de sus ingresos. Pero no es el resultado de un cambio de estratégia. La venta de la aerolínea se ha acordado "porque se trata de una gran operación", detacan las fuentes consultadas, "no porque nuestro interés esté ahora en el AVE", agregan. No obstante, Globalia está decidida a entrar en el negocio ferroviario. La empresa de la familia Hidalgo se ha aliado con Talgo y el fondo Trilantic para competir con Renfe a partir de diciembre del 2020 con el fin de prestar el servicio de transporte de viajeros en tren una vez que se liberalice el mercado en la Unión Europea. Desde la emprsa se recuerda que la participación en el consorcio es minoritaria, aunque puede aumentarse, según el acuerdo societario alcanzado.

DIVISIÓN MINORISTA

Con unos ingresos de 1.500 millones de euros en el 2018, la división minorista (agencias de viajes) y mayorista (touroperación) de Globalia representan el 38% del total de la facturación del pasado año. Para impulsar este negocio, Globalia negocia con Barceló para la integración de Halcón Viajes y Travelplan con Avoris. De momento, las conversaciones no se han traducido en ningún acuerdo, aunque podrían avanzar en las próximas semanas tras los últimos acontecimientos en Air Europa.

Globalia centrará la atención igualmente en el negocio hotelero, que aunque supone una parte reducida de los ingresos, ha mejorado a lo largo de los últimos años. Bajo la marca Be Live Hotel, la red de alojamientos de cinco y cuatro estrellas suma más de 10.000 habitaciones en 34 establecimientos repartidos por España ( (Península, Baleares y Canarias), Portugal, Marruecos, Cuba, República Dominicana y Colombia. En el 2018 la cifra de negocio en esta división superó los 132 millones de euros con una ocupación media superior al 78%, y aportó un ebitda al grupo de 13,3 millones de euros.

El plan de negocio contemplaba abrir un hotel en cada destino al que volara Air Europa. Así el paquete turístico que incluye vuelo con Air Europa y hotel con Be Live vendido a través de Halcón Viajes tendrá que ser replanteado. Pero la operación con Iberia puede abrir nuevas oportunidades de negocio en este segmento.

Otra división que se mantendrá bajo el paraguas de Globalia es la de mantenimiento y 'handling'. El grupo está construyendo un gran hangar en Madrid para destinarlo al mantenimiento en el que tienen importantes expectativas. Además, en el 2018, Groundforce cerró el ejercicio prestando servicios a más de 190.000 vuelos en España y fue el principal operador de 'handling' a terceros en el mercado doméstico.