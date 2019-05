Nuevo impulso a la presencia de Inditex en China

Inditex ya suma 600 tiendas en China, 57 de ellas en Pekín. El gigante asiático se ha convertido en la carta maestra de la baraja a la hora de conseguir que el modelo comercial 'on line' a escala mundial sea un éxito o no. Con ese objetivo, el presidente de Inditex, Pablo Isla, se reunió este miércoles con el alcalde de Pekín, Jining Chen, en el marco de los contactos para potenciar la presencia del grupo textil gallego en el gigante asiático y limar cualquier aspereza que pudiera surgir como consecuencia del indudable choque cultural que suponen las empresas occidentales en Asia. Durante su visita a China, Isla se ha reunido también con autoridades de la Universidad de Tsinghua, con quienes ha firmado un convenio que tiene como objetivo "la investigación, difusión y apoyo social de prácticas de desarrollo social sostenible". El grupo Inditex es consciente de lo que significará en el futuro China como líder de la economía y la tecnología mundial. Todas las marcas del grupo gallego tienen presencia en China (Zara, 179 tiendas, 87 Massimo Dutti, 88 Oysho...).

El encuentro con Jining Chen se transformó al parecer en esos compromisos casi personales en los que Isla es experto y que encaja mucho en la manera asiática de hacer negocios, cuando lo personal trufa lo profesional y el detalle es imprescindible. El compromiso de Inditex con China es medio ambiental, con la generación de empleos, acciones sociales y prestigio para el país asiático. La contrapartida es vía libre a una apuesta comercial por la zona que comporta millones de compradores, desarrollo industrial y de proveedores, y acceso privilegiado a tecnología punta.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, refrendó hoy en China el plan de tiendas ecoeficientes de la compañía, consistente en reducir emisiones y ahorrar energía en un 30% en comparación con una tienda tradicional. El proyecto ha permitido un ahorro de 46 millones de kWh desde el 2015 y se planteó en el país asiático cuando Jining Chen era ministro de Medio Ambiente.

La carrera internacional de Inditex ha tenido especial relevancia en los últimos meses. Empezó el año con apertura de tiendas emblemáticas en Brasil, Emiratos Árabes, Dubái, Arabia Saudí, Egipto, Indonesia, Israel, Líbano, Marruecos y Serbia. Dentro de esta estrategia también habría que englobar los lanzamientos de Zara.com en Australia y Nueva Zelanda a finales del año pasado, al igual que el lanzamiento este año de Uterqüe en México. Fue relevante también el lanzamiento de la primera 'flagship' china en la calle West Nanjing Road de Shanghái, uno de los distritos comerciales más activos del mundo.

El concepto de tienda integrado se aplica también en China. Isla presentó el sitema de recogida de prendas a domicilio de pedidos 'on line' en Pekín y el desarrollo del programa Closing the Loop de recogida de prendas usadas en las tiendas pekinesas y en más de 180 tiendas en China, donde opera Environmental Protection Foundation, primera organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección del medio ambiente. En total se han recogido 850.000 prendas en el país asiático.

Actualmente, Inditex tiene unas 7.490 tiendas en 96 mercados. De estos 96 mercados, existe 'on line' en más de 50, con el modelo integrado de tiendas y online. En otros 46 mercados hay tienda física pero no on line. En otros 106 mercados hay tienda on line pero no física. En total, 202 mercados en los que es posible comprar un producto Inditex.