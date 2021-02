Oliu rechaza quitas generalizadas en los créditos ICO

El presidente del Bancc Sabadell, Josep Oliu, ha advertido este miércoles que "no tiene ningún sentido plantear quitas" en el pago de los créditos ICO. En una conferencia en la Cámara de Comercio de Sabadell, Oliu ha dicho que no puede haber un "planteamiento generalizado" dictado desde el Gobierno español y que la banca debe poder analizar "caso por caso" la viabilidad de cada empresa. De hecho, según Oliu, plantear propios generalizadas "sería adverso". "Llevaría a un incentivo a no pagar deudas, y sería injusto con todos los que no entraron en las líneas ICO", ha afirmado. El presidente del Sabadell ha dicho que ahora hay que priorizar las ayudas a la solvencia y no a la liquidez, haciéndolos "muy selectivos". "Los créditos se tienen que pagar", ha insistido.

Coincidiendo con las negociaciones entre el Gobierno español y la banca por la gestión del fin de las moratorias y el vencimiento de los créditos ICO, Oliu ha dicho que este es "uno de los grandes temas" para el sector bancario, y advirtió que son los bancos los que han de analizar la situación de las empresas en dificultades. En este sentido, ha dicho que las ayudas deben ser "muy selectivos", para determinados sectores, y gestionarse a través de la vía de capital en el caso de las empresas más grandes y con "subvenciones debidamente estructuradas y focalizadas en los sectores más afectados "para las pymes.

Empresas que no accedieron a los 'icos'

Además, remarcó que una nueva ola de ayudas, ahora dirigidos a la solvencia y no a la liquidez, debe poder incluir también las empresas que no accedieron a créditos garantizados por el ICO. "No se puede discriminar negativamente a las empresas que cubrieron con su propia liquidez el paso de la pandemia sin acudir a las garantías ICO", dijo Oliu. Además, ha ha pedido ser "selectivo" para evitar "problemas de contagio o llamada" en el riesgo de impagos, así como "prudencia".

En todo caso, ha admitido que harán falta soluciones para las empresas que, de manera "injusta y aleatoria les ha tocado recibir" pero que tienen viabilidad. "Si son viables, el análisis corresponde a los bancos, que somos los que tenemos el conocimiento", ha insistido, sobre el criterio para decidir quién debe recibir las ayudas.

Durante su conferencia, Oliu también se ha referido al periodo de baja rentabilidad del sector bancario, que se alarga, y en la importancia de una buena gestión de los fondos europeos para impulsar la economía. En este sentido, remarcó que el dinero europeo deben tener "capilaridad" y llegar a las pymes