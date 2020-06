La OPA de Six Group sobre BME es aceptada por el 93% de los accionistas

La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por Six Group sobre la totalidad del capital de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha sido aceptada por el 93,16% de los accionistas, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, han aceptado la oferta 77,89 millones de títulos, que representan un 93,16% de las acciones a las que se dirigía la oferta y del capital social de la entidad.

La operación estaba sujeta a la aceptación de un mínimo del 50% del capital, por lo que el resultado ha sido "positivo", según ha constatado la CNMV. El resultado será publicado en los boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 12 de junio de 2020.

Six Group, proveedor de servicios financieros que opera la Bolsa de Zúrich, principal Bolsa de Valores de Suiza, lanzó en noviembre una OPA sobre el 100% del capital de BME por un importe total de 2.842,92 millones de euros, a razón de 34 euros por acción, que posteriormente fue ajustado a 32,98 euros por los dividendos distribuidos en diciembre y mayo.

De este modo, Six se convertirá en el accionista mayoritario de BME tras pagar 2.569,14 millones de euros. La compañía ha destacado que tiene "una sólida base de capital propio con una calificación crediticia A+ de Standard & Poor's y suficiente capacidad de financiación y pleno apoyo bancario para financiar la oferta en efectivo". Six ha sido asesorado en esta operación por Credit Suisse, Alantra y Santander (asesores financieros conjuntos), así como por Linklaters (asesor legal).

Según ha informado Six, el consejo de administración de BME quedará compuesto por un porcentaje significativo de representantes españoles y reflejará la nueva estructura de propiedad, mientras que Six propondrá dar entrada a dos consejeros españoles independientes de BME en su propio consejo. Además, el actual consejero delegado de BME, Javier Hernani, será nombrado miembro del comité ejecutivo de Six con efecto inmediato.

EL TERCER MAYOR OPERADOR DE BOLSA DE EUROPA

Six, que tiene intención de seguir invirtiendo en las infraestructuras españolas para atraer a nuevos inversores, ha afirmado que la transacción fortalecerá los ecosistemas español y suizo con la creación de centros de excelencia y con la aportación de nuevas capacidades a los participantes de BME y Six, así como atrayendo a España nuevos fondos de capital globales. En concreto, la combinación dará lugar al tercer mayor grupo operador de las infraestructuras de mercados financieros de Europa.

El presidente de Six Group, Thomas Wellauer, ha señalado que en los meses de pandemia del Covid-19 ha cobrado especial relevancia contar con una infraestructura resistente para el buen funcionamiento de los mercados de capital y el papel de las bolsas de apoyar a la economía y asegurar mercados justos, ordenados y transparentes "nunca ha sido más evidente".

"La combinación de BME y Six creará un grupo más fuerte y diversificado con una huella global ampliada y con una capacidad única para responder a las demandas cada vez más sofisticadas de los clientes. Hoy, BME y SIX se embarcan en una nueva era de crecimiento que ofrecerá nuevas oportunidades con beneficios inmediatos para los grupos de interés de ambas empresas y para las economías en las que operan", ha celebrado.

De su lado, el consejero delegado del grupo suizo, Jos Dijsselhof, ha apuntado que la combinación de ambas compañías "proporcionará fuerza y escala para hacer frente a los desafíos que presentan las circunstancias actuales", permitiendo generar valor, aumentar los ingresos y competir a nivel mundial.

"El grupo combinado será más ambicioso e innovador, e invertirá en oportunidades que no habrían estado al alcance de ninguna de las dos compañías por separado. Juntos, conseguiremos impulsar la transformación de los mercados financieros, en beneficio propio y del ecosistema que nos rodea", ha afirmado.

De su lado, el consejero delegado de BME, ha asegurado que formar parte de Six permitirá a la compañía mejorar continuamente su oferta de productos y servicios, así como ampliar significativamente su alcance. "El grupo combinado podrá atender mejor las crecientes necesidades del mercado español y, al mismo tiempo, expandir su huella global. BME seguirá respondiendo a las necesidades de sus clientes y de su mercado, como parte de un grupo más fuerte, con gran interés en invertir e innovar", ha explicado.

Six y BME continuarán sirviendo a sus mercados nacionales mientras incrementan su alcance global. Six seguirá prestando plenamente sus servicios principales como operador de los mercados financieros suizos, que ahora se ven reforzados por la experiencia de BME en áreas como la renta fija, los derivados y los índices. BME seguirá prestando sus servicios principales a sus clientes en España y se beneficiará de las fortalezas de Six en materia de información financiera y en tecnologías de registro distribuido (DLT).