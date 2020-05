La pequeña y mediana empresa necesitará 200.000 millones de financiación a corto plazo

La confederación española de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) ha presentado hoy un documento para buscar soluciones ante la salida de la crisis. Bajo el título '¿Cómo evitar la quiebra por el coronavirus?, Estrategias empresariales ante la Covid-19', la patronal ha organizado una jornada en colaboración con Álvarez & Marsal para dar a conocer sus propuestas de futuro.

Para Cepyme, la clave para mantener el tejido empresarial tras la crisis sanitaria dependerá de la liquidez de las empresas. Por ello consideran que la pequeña y mediana empresa necesitará una financiación adicional por valor de 200.000 millones de euros en el corto plazo.

Para el presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, esta cifra que consideran es una cantidad "a tener en cuenta", ya que la línea de avales puesta en marcha por el Gobierno es tan solo la mitad. "Es muchísimo dinero, pero la mitad de lo que nos puede hacer falta", ha añadido. La cifra de 100.00 millones aprobada por el Gobierno se queda corta en comparación con las ayudas que se están dando en otros paises europeos, "como Alemania, donde los paquetes de financiación aprobados por el Estado casi cuadriplicarían la necesidad de financiación anterior a la crisis".

Gerardo Cuerva ha dejado claro que es necesario que se aprueben nuevas medidas complementarias que conformen un plan contundente de apoyo a la actividad empresarial con medidas que alcancen incluso el 60% del PIB, como han realizado otros países del entorno español.

Para la patronal de la pequeña y mediana empresa, hay que aprobar una serie de medidas de forma urgente para acompañar a las pymes. Y los puntos clave son:

Los erte

Hace falta la extensión de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) para que las empresas no tengan que asumir la reincorporación de los casi cuatro millones de trabajadores afectados con un nivel de actividad casi nulo. Los erte son vitales y que no se deben adulterar, sino que se deben utilizar tanto como las empresas los necesiten. En este sentido el presidente de la patronal cree que "el erte no puede estar extinguido con una fecha cierta de calendario. Hay que tener en cuenta cuál es la situación del sector y la empresa, porque si no será una herramienta estéril que no servirá para mantener empleo y las empresas abiertas".

La liquidez

Es necesario disponer de nuevas medidas como ampliar los aplazamientos tributarios por encima de los 30.000 euros para pymes o como aumentar el límite de facturación dispuesto hasta ahora o poner en marcha un plan de pago a proveedores.

El IVA

Consideran oportuno agilizar las devoluciones del IVA o, a nivel local, adecuar impuestos y tasas a la nueva situación.

Financiación ICO

La apuesta empresarial debe pasar por disponer de créditos automatizados de unos 50.000 euros para pymes en dificultades.

Seguridad sanitaria

Hay que planificar la vuelta a la actividad con medidas de seguridad sanitaria, como test a los trabajadores y garantizando el abastecimiento de equipos de protección individual.