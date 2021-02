Peugeot encara la era de la electrificación con un cambio de identidad corporativa

Peugeot renace para encarar la transformación de la industria del motor. Recién creada Stellantis, la empresa resultante de la fusión entre el Grupo PSA (Peugeot-Citroën) y el Grupo FCA (Fiat-Chrysler), la firma francesa renueva y redefine su identidad corporativa y presenta un nuevo logotipo que identificará sus coches a partir del nuevo 308, que se presentará el próximo 18 de marzo.

El director global de comunicación y marketing de Peugeot, Thierry Lonziano, ha explicado el por qué de este cambio y las perspectivas de futuro de la marca, tanto individualmente como dentro del grupo. Lonziano admite que "tenemos que pensar en la próxima década, en la que queremos seguir creciendo pero como una marca de servicios de movilidad, una marca eléctrica". "Es el momento de cambiar", dice, "pero no cambiar por cambiar. Hemos querido crear un enlace entre nuestra historia y nuestro futuro. Somos Peugeot y el nuevo logotipo tiene más personalidad. Sabemos de dónde venimos y dónde queremos ir, tenemos confianza en nuestro futuro", añade.

Ciertamente, el nuevo logotipo de Peugeot rompe con la tendencia minimalista que han tomado múltiples compañías globales en cuanto a su identidad corporativa, incluidas algunas del sector automovilístico como Volkswagen, BMW o General Motors. La nueva enseña da más protagonismo al león tradicional de la marca, con unos rasgos más definidos, en el centro de un escudo coronado con la palabra Peugeot. Tiene más elementos que el logotipo saliente, pero se integra muy bien en el ecosistema digital. "El nuevo logotipo quiere expresar confianza, emoción, calidad. No queríamos ir a lo minimalista, sino expresar nuestra herencia y nuestro futuro, es atemporal, universal", dice Lonziano.

Peugeot arranca ahora un proceso de cambio en el que el nuevo logotipo "es solo un 1% de lo que vendrá", un camino que la compañía ha preparado durante los tres últimos años con el punto de vista puesto en la electrificación de la marca, la tecnología en la que la firma confía para el futuro.

Peugeot en Stellantis y la electrificación

La creación de Stellantis supondrá un cambio radical para algunas de las marcas que integran este consorcio, más de 15 contando con algunos nombres como Maserati, Jeep, Alfa Romeo, Citroën y Opel, entre otras. No será el caso, sin embargo, de Peugeot. "Queremos seguir siendo Peugeot y no cambiaremos nuestra posición ni estrategia", afirma con contundencia el directivo. "El rol de la marca dentro de Stellantis pasa por ser generalista, dirigida a un gran público", añade. Sí admite Lonziano, aun así, que "somos muchas marcas y cada una deberá tener una posición marcada y una razón de ser clara. Nuestro posicionamiento no cambiará pero deberemos ser muy claros sobre lo que proponemos".

Y lo que propone Peugeot es una marcada apuesta por la electrificación. En su gama ya figuran como opciones eléctricas el e-208 y el e-2008 y también venden la variante híbrida enchufable del 3008, pero esto es solo el principio. "Nuestra gama completa tendrá opciones 100% eléctricas en 2025. Es nuestro objetivo", confirma Lonziano. Preguntado sobre si la empresa baraja una fecha para el cambio a la electrificación total, como sí ha hecho Ford, por ejemplo, el directivo admite que "no dará fechas", pero no duda en afirmar que la marca esta lista para dar el salto. "Queremos ayudar a la gente a dar el cambio a los coches enchufables. Ese será nuestro rol. No hay fecha, pero estamos preparados".

La estrategia que seguirá la compañía francesa para la electrificación de su gama se centrará, sobre todo, en la hibridación enchufable y en la electrificación total, aunque no renegará de tecnologías como la microhibridación, tan común en algunas marcas. "Creemos que la solución es la electrificación, es decir, coches enchufables que puedan circular sin emisiones. Esta es una de las razones que convierten a Peugeot en uno de los líderes europeos en emisiones y apostaremos por ello", explica Lonziano. "Los coches microhíbridos pueden completar la gama algún día, pero no son la prioridad", acaba.

La transformación de la industria y la electrificación de su gama ha motivado a Peugeot, además, ha apostar por su retorno a la competición con su participación, a partir de 2022, en el Mundial de Resistencia (WEC) y las 24 Horas de Le Mans. Sobre esta medida, Lonziano defiende que "es un proyecto económica y tecnológicamente a largo plazo que tiene mucho sentido". "La competición la protagonizan coches híbridos y nuestra intención será crear un enlace entre la gama de competición y la de calle", dice. "Ir a Le Mans es ir a un laboratorio tecnológico que nos ayudará a mejorar nuestros coches y a apoyar a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo, además de aportarnos prestigio", cierra el directivo.

Una nueva era empieza para Peugeot, una década en la que la electrificación, la renovación de su gama y su vuelta a los circuitos serán sus prioridades. Todo, bajo el paraguas de un consorcio, Stellantis, que se ha convertido en el tercer fabricante de automóviles a nivel mundial por facturación (unos 170.000 millones de euros) y el cuarto a nivel de ventas.