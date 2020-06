Los precios industriales se hundieron el 8,7% en mayo, la mayor caída desde 1975

Los precios industriales bajaron el 0,2% en mayo en relación al mes anterior y se desplomaron un 8,7% en tasa interanual, su mayor disminución desde el comienzo de la serie, en 1975, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha recordado que con la declaración del estado de alarma muchas empresas cesaron su actividad o recortaron su producción.

Con el recorte interanual de mayo, que es tres décimas más pronunciado que el de abril, los precios industriales encadenan doce meses consecutivos de tasas negativas. Estadística subraya que, debido al estado de alarma, no ha sido posible contactar con algunas empresas o los informantes no han podido cumplimentar la encuesta por no haber tenido ventas. No obstante, el INE señala que la proporción de precios recogidos es de un 84,2%, por lo que el organismo considera que la calidad del IPRI del mes de mayo es similar a la habitual.

La aceleración en el descenso interanual de los precios industriales de mayo se ha debido principalmente al recorte en ocho décimas de la tasa de bienes de consumo no duradero, hasta el 0,9%, por el abaratamiento del procesado y elaboración de productos cárnicos, y a los bienes intermedios, cuya tasa anual disminuyó dos décimas, hasta el -3,5%, la más baja desde noviembre del 2009, por el menor coste de la fabricación de productos básicos de hierro y de productos químicos.