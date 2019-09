Los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2019 se entregan el 9 de octubre

La entrega de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2019 tendrá lugar el próximo día 9 de octubre de 2019, en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Este premio se convoca con la finalidad de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia con especial atención a la evolución social y al inconformismo como parte esencial del ADN de la ONCE. El jurado de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2019 está formado por Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, María Yolanda García Seco, delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Suarez Vega, vicepresidenta de la Plataforma Tercer Sector de Extremadura, Modesto Díez Solís, presidente del CERMI Extremadura, Fernando Iglesias García, delegado Territorial de la ONCE en Extremadura, Susana Mangut Ponce de León, directora de la revista ‘La Galera Magazine’, y Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE.