El presidente de Cecot afirma que la sentencia de 'procés' daña la economía catalana

Las galas anuales que celebra la patronal vallesana Cecot suelen estar marcadas por un fuerte carácter político y la de este 2019 no ha sido una excepción. Si la del 2017 fue el último acto público al que asistió el ex presidente Carles Puigdemont antes de la aplicación del artículo 155, la de este año ha tenido lugar dos semanas y un día después de conocerse la sentencia condenatoria contra los líderes políticos independentistas. Una sentencia que el presidente de Cecot, Antoni Abad, ha rechazado, al considerar que no ha resuelto nada y ha calificado de perjudicial para la economía catalana. El Estado decepciona, ha aseverado.

Abad ha cargado contra la falta de inversiones que considera que el Gobierno central destina a Cataluña. Si analizamos la inversión territorializada del Estado en Cataluña de los últimos 40 años no encontraremos ni uno en el que el porcentaje dedicado a los y las catalanes sea equivalente a nuestro PIB, ha declarado el presidente de Cecot. Y, para paliarlo, el máximo dirigente de la patronal vallesana ha pedido a Foment del Treball, de la que es socia, que de un paso adelante para liderar una alianza empresarial de carácter transversal y unánime para exigir lo que es económicamente lógico y territorialmente justo, según ha declarado. Abad ha comparado dicha alianza con la que se construyó entorno al aeropuerto de El Prat de Barcelona hace 12 años.

La de este 2019 ha sido la primera gala que Cecot ha celebrado tras su reincorporación a la estructura de Foment del Treball. Patronal de la que fue expulsada en febrero del 2018 y en la que fue readmitida en febrero del 2019. En ese sentido, el presidente de Foment, Sánchez Llibre (que ha hablado antes que Abad), ha celebrado su regreso a la gran casa de los empresarios catalanes. Sánchez Llibre también ha tenido palabras sobre la sentencia del procés, que no ha valorado, pero que sí ha reconocido que ha generado un gran impacto en la sociedad catalana.

Sánchez Llibre, como preludio del acto previsto para este miércoles junto a Pimec, ha criticado el daño provocado por los disturbios producidos estos últimos días en la imagen y seguridad del tejido empresarial de Cataluña. Cuestiones ganadas a pulso durante años, ha insistido, tras lo que ha pedido al presidente Torra que lidere la recuperación de dichas cuestiones. Que estos actos violentos no se produzcan nunca más, ha insistido.