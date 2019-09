El presidente de la CEOE vuelve a tildar de "barbaridad" el recorte de la CNMC a las redes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a salir en defensa de las compañías gasistas frente a los recortes en la retribución que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El representante de las empresas tildó la propuesta del regulador de "barbaridad" y reclamó "predictibilidad y estabilidad regulatoria", durante la jornada 'El papel del gas en la descarbonización del sistema energético de la UE', organizada por Naturgy.

"Hay que tener predictibilidad y seguridad regulatoria para evitar vaivenes en los mercados provocados tan solo por el anuncio de una decisión que aún no es firme", dijo Antonio Garamendi, en alusión al recorte propuesto por la CNMC que provocó la caída en bolsa de las principales empresas afectadas. Así, el presidente de los empresarios pidió a la CNMC "contar con las empresas para hacer cambios normativos". "Necesitamos estabilidad regulatoria, predictibilidad regulatoria", insistió.

Por otra parte, Garamendi defendió el papel del gas en el mix energético español. "Lo primero es poner en valor el papel del gas, estamos (en la CEOE) por y para con el gas", dijo, sobre un sector "muchas veces castigado" pero que, a su juicio, tiene "un papel fundamental en nuestro país".

"El día que no haya viento, sol, mientras no se puedan almacenar esas energías necesitamos energía de base, y la mejor probablemente es el gas", advirtió el presidente de la CEOE que calificó el gas como "pieza clave en la operación del sistema eléctrico". "Sin el gas nuestras empresas no podrían trabajar. Es uno de los métodos más eficientes y menos contaminantes que puede haber", aseguró.

Garamendi también hizo alusión al objetivo del Gobierno de llegar al año 2050 solo con energías renovables, tal y como se recogía en la 'Estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050', elaborada por el ministerio para la Transición Ecológica. "Hay una diferencia entre la vida real y la vida de esos objetivos", dijo. Y pidió al Ejecutivo ir al compás de la Unión Europea: "Me preocupa que España quiera ir más rápido que la propia Unión Europea. Tenemos que ir a la vez y más en un momento de desaceleración económica", agregó.