Las protestas del sector siguen

400 personas, 30 tractores y 35 todoterrenos cortaron ayer la A-312, a su paso por Navas de San Juan (Jaén), para protestar por los bajos precios del aceite en origen. Según la Subdelegación del Gobierno en Jaén, los concentrados bloquearon durante toda la mañana los accesos a la localidad de Villagordo desde la A-6000, así como la A-306, en Porcuna, y en otras carreteras de la provincia.

Estas acciones coincidieron con una nueva jornada de protestas del campo que expandió a 97 municipios de la provincia concentraciones convocadas por COAG, UPA, Asaja, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva, y a las que se unieron centros universitarios, trabajadores y ayuntamientos. Las organizaciones agrarias se desmarcaron del corte de carreteras.

El sector también se manifestó en la comarca de Los Montes en Ciudad Real, donde un grupo de agricultores y ganaderos cortaron la carretera N-430, en respuesta a una iniciativa particular surgida a través de las redes sociales. Así, el sector agrario inicia la quinta semana de las protestas convocadas en toda España para reivindicar precios justos y alertar sobre los problemas de rentabilidad del campo. La marchafue convocada a través de una aplicación de mensajería móvil mediante un grupo en el que están ganaderos y agricultores de la comarca y, como explicaron los manifestantes, no fue convocada por ninguna organización agraria, sindicato o partido político. Estos agricultores piden medidas al Gobierno de regularización del mercado, porque si no se les da una solución «los pueblos se van a vaciar».

Por otro lado, varios manifestantes mostraron su inquietud por la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y un posible recorte y aludieron a la «situación insostenible» que están viviendo ya que «no ganan para gastos».